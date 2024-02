Moorrege. Dieses Mal war ein Laden in Moorrege betroffen. Im Kreis Pinneberg haben Kriminelle offenbar gezielt Bäckereien ins Visier genommen.

Es ist bereits der vierte Einbruch in eine Bäckerei im Kreis Pinneberg innerhalb von zwei Wochen. Dieses Mal schlugen die Täter in Moorrege zu, wo sie nicht nur das Backwarengeschäft, sondern auch den dortigen Rewe-Markt durchsuchten.

Betroffen war die Bäckerei Nur Hier, die sich an der Wedeler Chaussee im Komplex des dortigen Rewe-Supermarktes befindet. Laut Polizeiangaben drangen die Einbrecher in der Nacht zu Sonnabend zunächst in die Bäckerei ein und durchwühlten den dortigen Kassenbereich.

Täter durchsuchen auch die Kassen des angrenzenden Rewe-Marktes

Im Anschluss betraten die Täter den Rewe-Markt und inspizierten die dortigen Kassen auf der Suche nach Geld. Gleiches taten sie im Bereich der Paketannahmestation. Sie flüchteten mit einer niedrigen fünfstelligen Geldsumme sowie mehreren Zigarettenstangen.

Dabei handelt es sich um eine vorläufige Schätzung. Laut Angaben der Ermittler kann die genaue Höhe der Beute noch nicht beziffert werden. Auch ist bisher unklar, zu welchem Zeitpunkt in der Nacht die Täter genau am Werk waren.

Ermittler der Kripo Pinneberg suchen Zeugen des Einbruchs in Moorrege

Zuständig für den Fall ist das Sachgebiet 2 der Kripo Pinneberg. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, denen in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Supermarktes aufgefallen sind. Auch ist für die Ermittler von Interesse, ob Anwohnern im Tatzeitraum Geräusche aus Richtung des Einkaufskomplexes gehört haben. Hinweise dazu unter Telefon 04101/20 20.

Die Ermittler werden auch Zusammenhänge mit den vorherigen Taten prüfen. Zuletzt waren Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag in den Fabrikladen der Großbäckerei Harry am Schenefelder Kiebitzweg eingestiegen.

Die Einbrecher drangen zwischen 19 Uhr am Mittwoch und 4.40 Uhr am Donnerstag in das kleine Bäckereigeschäft ein, das sich direkt am Eingang des Komplexes der Großbäckerei befindet. Dort wird tagsüber ein Fabrikverkauf der Produkte der Großbäckerei angeboten. Nach Polizeiangaben flüchteten die Täter unerkannt mit einem Geldbetrag, dessen Höhe noch nicht genau beziffert werden kann.

In der Nacht zum 22. Januar waren bisher unbekannte Täter in die Filiale der Bäckerei Tackmann eingedrungen, die sich an der Ost-West-Brücke in Elmshorn in einem Vorraum des Rewe-Supermarktes befindet.

Bereits im Januar zwei Einbrüche in Elmshorn sowie in Tornesch

Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam über einen seitlichen Eingang, der direkt in die Räume der Bäckerei führt, Zugang zu dem Komplex. Sie hatten es auf den Tresor der Bäckerei abgesehen, der zu diesem Zeitpunkt eine Summe von mehr als 2000 Euro enthielt. Mit dem Tresor gelang den Tätern unerkannt die Flucht.

Bereits in der Nacht zum 20. Januar war es in Tornesch zu einer ähnlich gelagerten Tat gekommen. Die Einbrecher waren in die Filiale der Bäckereikette von Allwörden eingedrungen, die sich an der Straße Ohlenhoff befindet. Sie drangen nach Ladenschluss gewaltsam in die Bäckerei ein und demontierten einen fest verbauten Tresor, der eine Summe von mehr als 1000 Euro enthielt.