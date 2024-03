Kreis Pinneberg. Vier von fünf Tatorten im Kreis Pinneberg liegen nicht weit voneinander entfernt. Die Polizei geht deshalb von einem Zusammenhang aus.

Fünf Einbrüche, vier davon in einem örtlichen Zusammenhang - das ist die Bilanz von Kriminellen an diesem Wochenende im Kreis Pinneberg. Nun ermittelt die Polizei wegen einer möglichen Einbruchserie. Denn vier Tatorte liegen nicht weit voneinander entfernt in Groß Nordende, Heidgraben und Uetersen, der fünfte in Holm.

In allen Fällen waren laut den Polizeiangaben Einfamilienhäuser betroffen. Die Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zugang zu den Objekten und durchsuchten die Räumlichkeiten nach wertvollen Dingen.

Einbruchserie am Wochenende: Vier Tatorte liegen nicht weit auseinander

In Groß Nordende ist ein Objekt am Heideweg betroffen. Laut der Anzeige der Bewohner schlugen die Täter zwischen 12.30 Uhr am Sonnabend und 12.30 Uhr am Sonntag zu. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Eine zweite Tat nahmen die Beamten am Erlengrund in Heidgraben auf. Hier liegt die Tatzeit am Sonnabend zwischen 18 und 23.10 Uhr. Die Täter erbeuteten eine Armbanduhr, diverse Schmuckstücke, elektronische Kleingeräte und Geld. Der genaue Wert der Beute konnte bisher nicht beziffert werden.

Zwei Taten in Uetersen, erbeutet wird Schmuck in erheblichem Wert

In Uetersen liegen die betroffenen Häuser an den Straßen Am Steinberg sowie Rudolf-Kienau-Weg. Am erstgenannten Tatort kann der Tatzeitraum nicht genau eingegrenzt werden. Bemerkt wurde der Einbruch am Sonntagmittag. Am Donnerstagabend war noch alles in Ordnung. Erbeutet wurden Schmuckstücke im Wert von mehreren 1000 Euro.

Am Rudolf-Kienau-Weg kamen die Einbrecher am Sonnabend zwischen 10 Uhr morgens und 20.45 Uhr abends. Auch in diesem Fall hatten sie es auf Schmuckstücke in noch unbekanntem Wert abgesehen.

Weil diese vier Tatorte in näherer Entfernung zueinander liegen, schließen die Ermittler einen Zusammenhang nicht aus. Der fünfte Tatort in Holm ist dagegen weiter entfernt. Betroffen ist ein Gebäude am Lehmweg. Hier kamen die Täter am Sonnabend zwischen 18 und 23.20 Uhr. Alle Räume im Erdgeschoss wurden durchwühlt, jedoch offenbar nichts gestohlen.

Zentrale Ermittlungsstelle der Kripo sucht Zeugen für alle Einbrüche

Die zentrale Ermittlungsstelle für Einbruchsdelikte, angesiedelt bei der Kripo in Pinneberg, ermittelt allen genannten Fällen. Wer im Umfeld der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 04101/20 20 oder per Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de an die Ermittler wenden.