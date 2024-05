Kreis Pinneberg. Ob Barmstedt, Elmshorn, Quickborn oder Wedel: Es ist viel los am Herrentag. Mit dabei sind auch Tipps, die ganz ohne Alkohol auskommen.

Himmelfahrt, Vatertag, Herrentag? Egal, Hauptsache frei. Und das Beste: Laut Wetterbericht steigt die Temperatur an diesem Tag auf bis zu 20 Grad Celsius und die Sonne zeigt sich auch. Für viele Männer im Kreis Pinneberg ist das Feld zum Feiern bestellt. Also Familie und vielleicht auch den Bollerwagen schnappen und raus ins Freie!

Dabei darf natürlich nicht vergessen werden: Am Sonntag ist Muttertag. Die Mütter freuen sich auch über Ausflüge mit der Familie, zum Beispiel zu Höfen und Cafés. Hier ein paar Tipps, wohin es an dem Feiertag und dem Wochenende im Kreis Pinneberg gehen könnte.

Himmelfahrt: In Halstenbek startet eine Radrallye - nicht nur für Herren!

Der Verein „Halstenbeker Wirtschaftskreis“ hat eine Himmelfahrtrallye organisiert. Startzeit für die Radtour ist zwischen 9.30 und 10.30 Uhr – ganz nach Gusto. Los geht es dieses Mal nicht am Rathausplatz, sondern am Parkplatz von Edeka Steffens & Böge (Hauptstraße 37-43). Gefahren werden etwa 20 Kilometer auf hauptsächlich verkehrsberuhigten Straßen – die genaue Strecke erfährt man erst am Veranstaltungstag.

Kira und Tobias Higle (v.l.), Michael Lemke und Andrea Daub haben die Fahrradrallye in Halstenbek organisiert. © Kira Higle | Kira Higle

Nach der Fahrt ist ein nettes Zusammensein und Klönen in der Tanzzeit geplant. Dort gibt es eine Dachterrasse und beim He-La Weinhandel Getränke. Begleitend sind Informationsstände aufgebaut. Hilfe kommt auch vom Fahrradnotarzt Ron von der Firma Pirate und vom ADFC, der wieder eine tolle Tour ausgearbeitet hat.

Da die Veranstalter in diesem Jahr auf die Startnummerntombola verzichten, wird es auch keine Startgebühren geben. Jeder entscheidet selbst, in welchem Tempo die Strecke bewältigt werden soll und unterwegs helfen Hinweise. Je nach Wetterlage macht es Sinn, eine kleine Erfrischung oder auch einen ganzen Picknickkorb im Gepäck zu haben.

Vatertag in Wedel: Weinfest und Frühjahrsmarkt in der Stadt

Das Weinfest in Wedel findet in diesem Jahr bereits zum 33. Mal statt. Der Wedeler Rathausplatz verwandelt sich vom 9. bis zum 11. Mai in ein Weindorf. Hier präsentieren sieben Weingüter mehr als 100 Sorten Wein und Sekt. An allen drei Tagen wird auf der Bühne Livemusik gespielt. Zum Wedeler Weinfest kann man bequem mit der S-Bahn aus Hamburg anreisen, diese hält direkt am Rathausplatz. Das Weinfest in Wedel startet an Himmelfahrt um 12 Uhr und an den anderen beiden Tagen um 15 Uhr. Weinkönigin Mona gibt ihre Krone an ihre Thronfolgerin Hanna weiter.

Bereits zum dritten Mal veranstaltet die Wags Hamburg Events GmbH den Wedeler Frühjahrsmarkt. Wedeler und andere können von Vatertag bis Muttertag täglich von 14 bis 22 Uhr über den Rummel bummeln und Autoscooter, Schiffsschaukel oder Kettenkarussell fahren, Zuckerwatte und Bratwurst schnabulieren.

Beim Frühjahrsmarkt in Wedel ist auch ein Kettenkarussell aufgebaut. © Anne Dewitz | Anne Dewitz

Am Sonntag, 12. Mai, ist nicht nur Muttertag, in Wedel öffnen auch die Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr in der Innenstadt. Auf dem Rathausplatz gibt es eine Automeile, Hüpfburg, Waffeln und Kaffee. Die Familienbildung veranstaltet von 13 bis 15 Uhr einen Hof-Flohmarkt. Beim Entenangeln der Stadtwerke Wedel können Preise gewonnen werden.

Herrentag im Kreis Pinneberg: Kunsthandwerk und alkoholfreies Vergnügen in Barmstedt

Am 9. Mai von 11 bis 18 Uhr findet auch der traditionelle Kunsthandwerkermarkt am Rantzauer See in Barmstedt statt. Die Agentur atw hat den Markt von der Stadt Barmstedt übernommen und organisiert nun die beliebte Veranstaltung auf der schönen Schlossinsel.

Der Kunsthandwerkermarkt findet zum 14. Mal rund um die Schlossinsel in Barmstedt statt. © HA

Mehr als 60 Aussteller werden an dem Feiertag ihr Kunsthandwerk präsentieren, darunter Taschen, Drechselarbeiten, Schmuck, Halstücher, Töpferware, Körbe, Kinderbekleidung, Dekoration, Seifen, Acrylbilder, Vogelhäuschen und vieles mehr. Besucher können sich an einem der Gastronomiestände stärken. Es wird an diesem Tag allerdings kein Alkohol ausgeschenkt.

Trinken für den guten Zweck: Flunkyball-WM mit ganz viel Bier in Elmshorn

Ganz im Gegensatz zur Flunkyball-WM im Elmshorner Steindammpark. Dort dreht sich alles um Trinkspiele. Seit elf Jahren zieht das Event am Vatertag tausende junge Menschen aus ganz Deutschland an. Es wird zwar Bier getrunken – den Veranstaltern zufolge geht es aber nicht darum, sich hemmungslos zu betrinken, sondern um den Spaß in der Gruppe.

An Himmelfahrt findet auch wieder die Flunkyball-WM im Steindammpark Elmshorn statt. © Anne Dewitz | Anne Dewitz

90 Teams sind angemeldet, um Geschicklichkeit beim Werfen und Trinkfestigkeit zu demonstrieren. Die Veranstalter erwarten 2500 Besucher. Die Einnahmen werden gespendet.

Himmelfahrt: Fahrradgottesdienst und Grillen in Quickborn

Die katholische Gemeinde St. Marien in Quickborn veranstaltet den „Fago“, einen Fahrrad-Gottesdienst am Himmelfahrtstag. Angelehnt ist dieser an den Motorrad-Gottesdienst in Hamburg – nur umweltfreundlicher.

Mehr zum Thema

Unter dem Motto „Alles was Räder hat, lobe den Herrn“ startet die kleine Rad-Tour an Christi Himmelfahrt auf dem Kirchplatz, Kurzer Kamp 2. Der Gottesdienst beginnt um 9.15 Uhr, anschließend folgt die Segnung von Fahrrädern, E-Bikes, Rollatoren oder Rollstühlen, Dreirädern oder Kutschen. Nach der Fahrt – jeder kann teilnehmen, egal welcher Konfession – wird gegrillt.