Wedel. Geschäftsleute und der Marketingverein der Stadt öffnen Läden zum Einkauf am Sonntag. Das wird beim Familienspaß geboten.

Während sich am Festplatz in Wedel unweit der Elbe die Kinderkarussells beim Frühjahrsmarkt drehen, sollen parallel dazu auch bei Erwachsenen die Glückshormone massenweise ausgeschüttet werden. Am Sonntag, 12. Mai, laden Geschäftsinhaber und Wedel Marketing zu einem verkaufsoffenen Sonntag in der Bahnhofstraße ein.

Diesmal fällt der gemütliche Einkaufsbummel für die ganze Familie auf den Muttertag. Dabei locken laut einer Mitteilung des Stadtmarketings „zahlreiche Muttertags-Aktionen, Verkostungen, Rabatte und Angebote für Kinder“.

Shopping-Sonntag in Wedel: Verkaufsoffene Geschäfte in der Innenstadt am Muttertag

Von der Doppeleiche die Bahnhofstraße entlang bis zum Rathausplatz haben viele teilnehmende Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Laut Stadtmarketing hätten die Geschäfte an diesem Tag das eine oder andere „Schmankerl“ im Angebot.

Dazu zählen beispielsweise Schminkaktionen, Kindertattoos, Spielzeug-Angebote oder andere Rabattaktionen. Nach Einkäufen in den Geschäften gebe es etwa laut Wedel Marketing auch eine Rose oder Jungpflanze gratis dazu.

Am Muttertag: Stadtsparkasse Wedel verschenkt Popcorn

Die Stadtsparkasse Wedel verteilt Gratis-Popcorn – und Zinsen von mindestens drei Prozent bei Abschluss eines sechsmonatigen Festgeldkontos. Beim Entenangeln der Stadtwerke Wedel gibt es Preise zu gewinnen – unter anderem Einkaufstaschen, Enten oder Straßenmalkreide.

In der Buchhandlung Heymann ist Autorin Annette Sabersky zu Gast, die über ihr Buch „Günstig gut einkaufen – Preiswert, gesund und nachhaltig essen“ informiert.

Zudem werden in der Bahnhofstraße auch Snacks angeboten. Es gibt zudem einen Hof-Flohmarkt oder eine Automeile. Auf dem Rathausplatz können Fahrzeuge der Marken VW und Toyota begutachtet werden. Parallel dazu feiert Edeka Volker Klein auch sein 30-jähriges Wirken in Wedel. Unter anderem in den Welau Arcaden mit den traditionell an verkaufsoffenen Sonntagen verkauften Wiener Würstchen.

