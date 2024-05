Kreis Pinneberg. Drei Fahrzeuge dieser Marke betroffen. Zwei davon kann die Polizei sicherstellen. Fünf Pkw-Diebstähle in fünf Tagen.

Erneut waren Autodiebe im Kreis Pinneberg gezielt am Werk. Betroffen sind drei SUV der Marke Hyundai. Immer wieder ist es zuletzt zu Diebstählen von Fahrzeugen dieser Marke gekommen.

An der Wittekstraße in Pinneberg entwendeten die Täter einen blauen Hyundai Tucson mit Hamburger Kennzeichen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17.30 Uhr am Donnerstag sowie 9.15 Uhr am Freitag.

In Pinneberg entwendeter Hyundai wird in Hamburg sichergestellt

In diesem Fall hatte der Autobesitzer Glück im Unglück: Die Polizei konnte das Fahrzeug orten und an einem Standort in Hamburg auffinden. Der Hyundai wurde daraufhin für die Spurensicherung eingeschleppt.

Bisher nicht wieder aufgetaucht ist ein schwarzer Hyundai Tuscon, der am Möwenring in Schenefeld entwendet wurde. Hier schlugen die Täter zwischen 19.15 Uhr am Donnerstag und 8.05 Uhr am Freitag zu.

Autodiebstahl: Hyundai Tucson parkte am Möwenring in Schenefeld

Das Fahrzeug war zuvor von der Eigentümerin am Fahrbahnrand abgestellt worden. Als sie den Wagen am Freitagmorgen wieder nutzen wollte, befand er sich nicht mehr vor Ort. Wo sich das Fahrzeug im Moment befindet, ist unklar. Die Fahndung der Polizei erbrachte in diesem Fall keinen Erfolg.

Aufgrund des fast identischen Tatzeitraums schließen die Ermittler einen Zusammenhang zwischen den Taten nicht aus. Das Sachgebiet für komplexe Ermittlungen der Kripo Pinneberg ist für die Diebstähle zuständig und sucht Zeugen, die im Umfeld der Tatorte in Schenefeld und Pinneberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise dazu unter Telefon 04101/20 20.

Bereits von Montag bis Mittwoch drei Autodiebstähle im Kreis

Bereits zwischen Montag und Mittwoch sind drei weitere Fahrzeuge aus dem Kreisgebiet Autodieben in die Hände gefallen, darunter ebenfalls ein Hyundai. Betroffen war aber auch ein schwarzer Jeep Grand Cherokee, der auf einer Grundstücksauffahrt an der Wedeler Chaussee in Moorrege abgestellt war. In Tornesch wurde ein Toyota Corolla entwendet.

In Halstenbek traf es einen dunkelblauen Hyundai Tucson. Das Fahrzeug stand am Papenmoorweg auf einer Grundstücksauffahrt. Auch dieses Fahrzeug konnten die Fahnder der Polizei orten und sicherstellen. Es befand sich auf einem öffentlichen Parkplatz in Hamburg-Harburg.