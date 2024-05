Kreis Pinneberg. Drei Autos im Wert von fast 100.000 Euro sind im Kreis Pinneberg verschwunden. In einem Fall taucht der Wagen andernorts wieder auf.

Autodiebe haben in den vergangenen Tagen im Kreis Pinneberg ihr Unwesen getrieben. Ein Autobesitzer aus Halstenbek hatte dabei Glück im Unglück: Sein Fahrzeug wurde wenige Stunden nach dem Diebstahl in Hamburg geortet und sichergestellt.

Im Zeitraum zwischen Montag 14 Uhr und 6 Uhr am Dienstag stahlen die Täter einen schwarzen Jeep Grand Cherokee, der auf einer Grundstücksauffahrt an der Wedeler Chaussee in Moorrege abgestellt war.

Polizei: SUV in Tornesch gestohlen - Fahrzeug wurde längere Zeit nicht genutzt

Am Mittwochabend meldete sich dann ein Fahrzeugbesitzer aus Tornesch bei der Polizei. Er gab an, dass sein Toyota Corolla an der Friedlandstraße in Tornesch entwendet worden war. Das Fahrzeug parkte am Rande der Fahrbahn und war vor dem Diebstahl längere Zeit nicht genutzt worden.

Der Besitzer gab an, den Wagen zuletzt am 23. April dort im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt zu haben. Als er am Maifeiertag gegen 21.30 Uhr den Toyota nutzen wollte, stand dieser nicht mehr vor Ort.

Hyundai in Halstenbek gestohlen: Fahndungserfolg für Polizei in Hamburg

Beim dritten gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen dunkelblauen Hyundai Tucson. Das Fahrzeug stand am Papenmoorweg in Halstenbek auf einer Grundstücksauffahrt. In diesem Fall schlugen die Autodiebe zwischen 12 Uhr am 1. Mai und 5.30 Uhr am Donnerstag zu.

Mehr aus Pinneberg

Dieses gestohlene Fahrzeug wurde am Donnerstagnachmittag von Hamburger Polizeikräften ausfindig gemacht. Der Hyundai stand auf einem Parkplatz in Harburg und wurde dort von den Beamten sichergestellt. Möglicherweise wurde das Fahrzeug dort für eine spätere Abholung zwischengeparkt. Näheres dazu werden die Ermittlungen ergeben.

Der Zeitwert der drei Fahrzeuge liegt nach vorläufigen Schätzungen bei einem hohen fünfstelligen Eurobetrag. Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen den Autodiebstählen nicht aus.

Serie von Autodiebstählen im Kreis Pinneberg: Ermittler suchen Zeugen

Das Sachgebiet für komplexe Ermittlungen der Kripo Pinneberg hat alle drei Fälle übernommen. Die Ermittler suchen Zeugen, die an den genannten Orten in Halstenbek, Moorrege oder Tornesch verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben.

Möglicherweise gibt es auch Personen, denen die Fahrzeuge nach den Diebstählen aufgefallen sind, etwa durch eine auffällige Fahrweise. Hinweise dazu unter Telefon 04101/20 20.