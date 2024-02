Wedel. Der vierte Fall binnen kurzer Zeit. Dieses Mal wurde ein 26.000 Euro teures SUV gestohlen. Polizei prüft die Zusammenhänge.

Die mutmaßliche SUV-Diebesbande hat erneut im Kreis Pinneberg zugeschlagen. Und wieder war ein Fahrzeug der Marke Hyundai betroffen. Tatort ist dieses Mal Wedel. Zuletzt war es mehrmals in Schenefeld zu Diebstählen hochwertiger Fahrzeuge der südkoreanischen Automarke gekommen.

Im aktuellen Fall parkte der Besitzer seinen schwarzen Hyundai Tucson gegen 15 Uhr am Mittwoch auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz im Bereich der Straße An der Windmühle. Als er am Donnerstag um kurz vor 4 Uhr morgens zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stand es nicht mehr am Abstellort.

Polizei schätzt den Zeitwert des Fahrzeugs auf 26.000 Euro

Die Polizei schätzt den Zeitwert des entwendeten Fahrzeugs auf 26.000 Euro. Es trug ein PI-Kennzeichen. Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs und auf eventuelle Täter hat die Polizei bisher nicht. Die Beamten prüfen eigenen Angaben zufolge Zusammenhänge mit früheren Taten.

Allein in Schenefeld wurden im Dezember und Januar drei hochwertige SUV der Marke Hyundai gestohlen. Auch ein hochwertiger BMW wurde Anfang Januar in der Stadt entwendet. Weitere Pkw-Diebstähle, insbesondere von SUV, ereigneten sich im vierten Quartal 2023 im Nachbarort Halstenbek sowie in Wedel.

Kripo Pinneberg sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben

Die Ermittlungen liegen in allen Fällen bei der Kripo Pinneberg. Wer im Fall des aktuellen Diebstahls verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den Verbleib des Hyundai hat, meldet sich unter der Telefonnummer 04101/20 20.