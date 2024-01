Schenefeld. Dritter Diebstahl eines SUV der Marke innerhalb eines Monats. Wo die Tatorte liegen und was die Ermittler zu den Fällen wissen.

Die Diebstahlserie von SUV-Fahrzeugen einer bestimmten Marke in Schenefeld geht weiter. Betroffen war ein Hyundai Tuscon. Es war bereits der dritte Diebstahl dieses Autotyps in der Stadt innerhalb eines Monats.

Nach Polizeiangaben schlugen die Autodiebe in der Nacht zu Dienstag am Möwenring zu. Der blaue Pkw parkte noch am 0.30 Uhr an seinem Abstellort. Als der Fahrer sieben Stunden später zum Fahrzeug zurückkehrte, war dieses verschwunden.

Nach SUV-Diebstählen: Polizei hat keine Anhaltspunkte zum Verbleib der Autos

Nach Polizeiangaben suchte der Fahrzeughalter noch die gesamte Umgebung an und sprach mit diversen Nachbarn über den Verbleib des Fahrzeugs. Letztlich blieb der Tuscon verschwunden, sodass der Fahrzeughalter die Polizei einschaltete.

Den Beamten zufolge gibt es keinerlei Anhaltspunkte, wo sich das Fahrzeug derzeit befinden könnte. Auch ist nicht bekannt, wie sich die Täter Zugang zum Wagen verschafften und wie sie diesen starten konnten.

Zwei weitere SUV der Marke werden im Dezember in Schenefeld gestohlen

Bekannt ist jedoch, dass es zuletzt zu ähnlichen Taten in Schenefeld kam. In der Nacht auf den 11. Dezember erwischte es einen schwarzen Hyundai-SUV, der auf einer öffentlichen Parkbucht an der Lornsenstraße abgestellt war.

In der Nacht zum 21. Dezember war dann ein blau-grauer SUV der Marke Hyundai betroffen, der an der Straße Borgfelde geparkt war.

SUV-Diebstähle in Schenefeld: Zeugen melden sich bei der Kripo Pinneberg

Für die Ermittlungen ist in allen drei Fällen der Kripo Pinneberg verantwortlich. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den Taten wird geprüft. Auffällig ist auch, dass immer dieselbe Automarke betroffen ist. Wem im Bereich des Möwenrings verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, der meldet sich unter der Telefonnummer 04101/20 20.

Doch auch Autos anderer Marke werden in Schenefeld zum Beuteobjekt. So war in der Nacht zum 4. Januar ein BMW betroffen, der an der Straße Kleiner Styg abgestellt war.

Auch ein BMW Sportcoupé Cabrio wird Anfang Januar in Schenefeld entwendet

Der Besitzer hatte das Sportcoupé Cabrio mit Pinneberger Kennzeichen am 3. Januar um 20 Uhr dort abgestellt. Als er am Folgetag um 8.30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug ging, war dieses nicht mehr vor Ort.