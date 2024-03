Elmshorn. Nachdem ein Streit eskaliert, erleidet ein 22-Jähriger mehrere schwere Stichverletzungen. Polizei nimmt zwei Verdächtige fest.

Ein Mann ist in Elmshorn auf offener Straße mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Die Polizei nahm in Tatortnähe zwei Männer fest. Den Messerstichen soll eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern vorausgegangen sein. Die Mordkommission ist eingeschaltet.

Tatort war am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr die Straße Schlurrehm, eine kleine Verbindungsstraße am Rande der City hinter einem Netto-Markt in der Nähe der B431. Laut Polizeiangaben befand sich zur Tatzeit eine Gruppe von Männern in diesem Bereich, unter denen es zu einem Streit kam.

22 Jahre alter Mann erlitt mehrere schwere Stichverletzungen

Der wurde zunächst verbal ausgetragen, dann jedoch kam ein Messer ins Spiel. Ein 22 Jahre alter Mann erlitt „mehrere schwere Stichverletzungen“, teilte Polizeisprecherin Merle Neufeld mit. Das Opfer sei in ein Hamburger Krankenhaus gekommen, möglicherweise auch sofort notoperiert worden.

Dieses Messer wurde vor Ort gefunden. Es könnte sich um die Tatwaffe handeln. © Florian Sprenger/Westküstennews | Florian Sprenger/Westküstennews

„Lebensgefahr besteht derzeit nicht“, so Neufeld weiter. Die Ermittler gingen zunächst von schweren Verletzungen aus. Wohin die Stiche den Mann trafen und wie oft zugestochen wurde, teilte die Polizei nicht mit.

Der folgenschwere Streit mitten in einem Wohngebiet blieb nicht unbemerkt

Weil sich Streit und Bluttat am späten Abend inmitten eines Wohngebiets ereignet haben, blieb dies nicht unbemerkt. Nach Eingang der ersten Anrufe schickte die Einsatzleitstelle alle verfügbaren Streifenwagen zum Tatort. Im Zuge einer Nahbereichsfahndung nahmen Beamte zwei 20 und 38 Jahre alte Männer vorläufig fest.

„Sie gelten als Tatverdächtige“, so die Sprecherin der Mordkommission weiter. Beide Männer hätten die Nacht in Polizeigewahrsam verbracht, würden heute weiter von den Kollegen vernommen. Sollte sich der Tatverdacht gegen sie erhärten, werde das Duo am Nachmittag beim Haftrichter am Amtsgericht Itzehoe vorgeführt. Ziel sei der Erlass eines Haftbefehls.

Warum es auf offener Straße zu dem folgenschweren Streit kam, kann die Polizei bisher nicht sagen. Dazu könnten die Vernehmungen von Opfer und möglichen Tätern Aufschluss bringen. Die Beamten gehen davon aus, dass nach den Stichen weitere Personen vom Tatort geflüchtet sind.

Polizisten sollen am Tatort ein Messer sichergestellt haben

Dieser wurde unmittelbar nach dem Eintreffen der Polizei weiträumig abgesperrt und die Elmshorner Feuerwehr zum Ausleuchten angefordert. Stundenlang sicherten Beamte Spuren, andere suchten die Umgebung ab. Dabei wurde ein Messer gefunden, bei dem es sich um die Tatwaffe handeln könnte.

Die Polizei will dies nicht bestätigen. Laut Abendblatt-Informationen soll es sich bei Tätern und Opfer um syrische Staatsbürger handeln. Die Ermittler suchen weitere Zeugen, die sich am Tatort aufgehalten oder in den dortigen Wohnblocks etwas tatrelevantes mitbekommen haben. Hinweise nimmt die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/60 20 entgegen.