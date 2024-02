Quickborn/Elmshorn. Die Frau bemerkt erst nach dem Aufwachen, dass sie ungebetenen Besuch hatte. Auch in einem zweiten Ort waren Einbrecher am Werk.

Während die Bewohnerin schlief, sind Einbrecher in Quickborn in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Von der Frau unbemerkt flüchteten sie am Donnerstag mit einem Geldbetrag in noch unbekannter Höhe.