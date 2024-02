Barmstedt. Sogar tagsüber sind Kriminelle in Häuser im Kreis Pinneberg eingestiegen. Die Täter gelangten an kostbare Wertgegenstände.

Barmstedt stand am Wochenende im Fokus von Einbrechern. Drei Taten registrierte die Polizei in der kleinsten Stadt des Kreises. Hinzu kommen zwei Einbrüche im benachbarten Elmshorn sowie eine weitere Tat in Kummerfeld.

In Barmstedt waren in allen drei Fällen Einfamilienhäuser betroffen. Am Freitagabend zwischen 19.40 und 21 Uhr drangen die bislang unbekannten Täter gewaltsam an der Nappenhorner Koppel in ein Gebäude ein und durchsuchten sämtliche Zimmer.

Einbrecher erbeuten in Barmstedt Geld und Schmuck im Wert von 4000 Euro

Zwischen 15.30 Uhr und 21.30 Uhr war zudem ein Haus am Hans-Dössel-Weg betroffen. Auch in diesem Fall verschafften sich die Täter mit brachialer Gewalt Zutritt und durchwühlten alle Schränke und Behältnisse.

Aus beiden Häusern ließen die Einbrecher Geld sowie Schmuckstücke mitgehen. Die Polizei schätzt den Gesamtwert der Beute auf 4000 Euro.

Serie von Einbrüchen: Eine dritte Tat in Barmstedt schlug fehl

Am Hans-Dössel-Weg versuchten die Einbrecher zwischen Freitagnachmittag und Freitagabend auch in ein zweites Einfamilienhaus einzudringen. Sie scheiterten jedoch an dem gut gesicherten Gebäude und brachen ihr Vorhaben ab.

In Elmshorn waren die Täter tagsüber am Werk, und zwar am Sonnabend. Den Tatzeitraum gibt die Polizei mit 13.40 Uhr bis 20.55 Uhr an. Betroffen sind zwei Einfamilienhäuser, die an den Straßen Liethmoor sowie Liether Feldstraße liegen – nicht weit voneinander entfernt.

Nachbarn sehen eine dunkel gekleidete Person auf dem Grundstück

Laut Hinweisen von unmittelbaren Nachbarn soll sich gegen 20.10 Uhr eine dunkel gekleidete Person auf einem der betroffenen Grundstücke aufgehalten haben. Ob es sich um einen möglichen Täter handelte, ist noch unklar.

Eine Fahndung der Polizei im Umfeld der Tatorte blieb erfolglos. Was die Einbrecher aus den beiden Einfamilienhäusern mitgehen ließen, kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Auch in Kummerfeld ist noch unklar, welche Beute die Täter gemacht haben. Sie hatten sich zwischen 11.30 Uhr am Sonnabend und 15 Uhr am Sonntag mit Gewalt Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft, das an der Bundesstraße zwischen den Einmündungen In de Röth und Prisdorfer Straße liegt.

Nach Einbruchserie: Polizei sucht Zeugen für Taten

Die zentrale Ermittlungsstelle für Einbruchsdelikte, angesiedelt bei der Kripo in Pinneberg, ermittelt in allen genannten Fällen. Wer im Umfeld der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 04101/20 20 oder per Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de an die Ermittler wenden.