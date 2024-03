Der Elmshorner Fotograf und Videofilmer Simon Heydorn (Foto) ist bekennender Veganer und hat diese Art zu leben mit seinem damaligen Azubi und ebenfalls vegan lebenden Projektpartner Aldan Rohlfs in einem Dokumentationsfilm umgesetzt. In L.A. hat das Duo zehn Tage lang sechs US-amerikanische Veganer besucht. Das 40-minütige Produkt ist auf YouTube zu sehen, Sponsoren werden für eine Fortsetzung der Reihe gesucht, für die der Film „Is This Vegan Paradise?“ die Pilotfolge sein soll. © Vegans-worldwide.com | Simon Heydorn