Elmshorn. Ehemalige Juristin aus Elmshorn krempelt nach Schicksalsschlag ihr Leben um. Nun ist sie Expertin für gesunde Ernährung. Ihre Tipps.

Viel Arbeit, wenig Schlaf, Fast Food und Süßes – all das wirbelt unseren Körper so richtig durcheinander. Die Folge: Er wird sauer – mit reduziertem Stoffwechsel, fehlenden Vitaminen, Spurenelementen und Mineralstoffen. Wie wir mit gesunder, sprich basischer Ernährung aus Obst, Gemüse, Salat, gute Ölen, Nüssen, Vollkornprodukten und vielem mehr zurück in die Balance finden können, erklärt die Elmshorner Dipl. Ernährungs- und Diättherapeutin Petra Michel (61) im Interview.