Wedel. Kriminelle erbeuten in Wedel Schmuck, Uhren und Technik. Ein zweiter Einbruch am Wochenende schlug in der Rolandstadt allerdings fehl.

Einbrecher waren am Wochenende in Wedel aktiv. In einem Fall konnten sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschaffen, im zweiten Fall scheiterten sie an den Sicherungseinrichtungen des Gebäudes.

An der Tucholskystraße gelang es den bisher unbekannten Tätern am Sonnabend somit nicht, ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Zwischen 10 und 14.15 Uhr versuchten sie sich auf der Rückseite eines Einfamilienhauses Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Als dies nach mehreren Versuchen misslang, ergriffen die Täter ohne Beute die Flucht.

Einbrecher suchen am Sonntag Einfamilienhaus an der Pulverstraße heim

Am Sonntag war dann ein Einfamilienhaus an der Pulverstraße betroffen. Auch in diesem Fall schlichen sich die Täter auf der Rückseite zum Gebäude. Dieses Mal mit Erfolg. Zwischen 16 und 19.30 Uhr drangen sie von dort aus gewaltsam in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Mit Schmuck, Armbanduhren und einem Laptop flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Polizei schätzt den Gesamtwert der erbeuteten Gegenstände auf knapp 6.000 Euro.

Kripo in Pinneberg sucht Zeugen für beide Einbruchstaten

Die zentrale Ermittlungsstelle für Einbruchsdelikte, angesiedelt bei der Kripo in Pinneberg, ermittelt in beiden genannten Fällen. Wer an beiden Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 04101/20 20 oder per Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de an die Ermittler wenden.