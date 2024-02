Pinneberg. Pinnebergs größter Breitensportverein bietet Sonnabend ein großes Info- und Mitmachprogramm - inklusive kostenlosem Fitness-Check.

Die Zahlen sind eindeutig: Erkrankungen von Knochen und Muskulatur sind mit 19,3 Prozent zweithäufigste Ausfallgründe von deutschen Arbeitnehmern – gleich nach Atemwegserkrankungen (21,8 Prozent). Und bei den Todesursachen führen Herz-/Kreislauferkrankungen mit 33,6 Prozent diese traurige Statistik landesweit mit deutlichem Vorsprung vor Krebs an (21,7 Prozent). Umso wichtiger, dass der VfL Pinneberg auf seinem jährlichen Gesundheitstag an diesem Sonnabend, 24. Februar, diese Volkskrankheiten in den Fokus rückt.

Von 11 bis 15 Uhr, lädt der größte Pinneberger Breitensportverein mit Unterstützung der Sparkasse Südholstein zu seiner Gesundheitsmesse ein, auf der traditionell namhafte Mediziner und Fachleute aktuelle Erkenntnisse über die Volkskrankheiten und auch den Umgang mit diesen sowie die Prävention vermitteln. Erstmals findet diese kostenlose Veranstaltung in dieser Form in den Räumlichkeiten des VfL-Sportzentrums im Fahltskamp 53 statt.

Zwölf Anbieter aus Gesundheitssektor: Viele Möglichkeiten zum Ausprobieren

In den großen Sälen präsentieren sich auf einer Messe zwölf regionale Aussteller aus dem Gesundheitssektor und laden zum Kennenlernen, Informieren und Ausprobieren ein. Zudem werden Hör- und Sehtests angeboten.

Im Seminar-Clubraum finden halbstündig informative medizinische Fachvorträge von Ärzten der Regio Kliniken zu den Themen „Herz“ und „Rücken“ statt, die von Dr. Sönke Bergter zusammengestellt wurden. Zusätzlich gibt es zwei weitere Vorträge über das „Prager Rückentraining“ und das „Sehen im Laufe des Lebens“.

Gesundheitsmesse Pinneberg: Kreispräsident und Bürgermeister sind auch da

Die offizielle Eröffnung des Gesundheitstags erfolgt um 11 Uhr auf der Gesundheitsmesse. Ihre Teilnahme zugesagt haben unter anderen Kreispräsident Helmuth Ahrens und der neue Pinneberger Bürgermeister Thomas Voerste, die beide auch ein kurzes Grußwort an die Teilnehmenden richten werden.

Alle Besuchende haben die Möglichkeit, sich über aktuelle Gesundheitsthemen zu informieren und auch die umfangreichen (Sport-) Möglichkeiten im Sportzentrum zu erkunden. Das qualifizierte VfL-Team bietet darüber hinaus von 11:00-13:30 Uhr den Alltags-Fitness-Test (AFT) für Teilnehmende ab 60 Jahren an.

Beim FMS-Test können interessierte ihre Beweglichkeit feststellen lassen

Für alle jüngeren Teilnehmenden steht ein FMS-Test (Functional Movement Screen) im Fitness-Studio zur Verfügung. Zudem können verschiedene Gesundheits- und Rehabilitations-Sportangebote unter professioneller Anleitung genutzt und getestet werden.

Abgerundet wird der Tag mit einem kleinen Gewinnspiel (Verlosung um 14:45 Uhr) sowie Getränken und gesunden Snacks. Eine Voranmeldung sowohl für die Messe als auch für die Vorträge und Sportangebote ist nicht erforderlich. Alle Besucher*innen sind herzlich willkommen.