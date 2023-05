Sport Gesundheitstag: Messe des VfL hat die Adipositas im Fokus

Pinneberg. Im vergangenen Jahr hatte es nur eine „Light-Version“ des Gesundheitstages gegeben – mit Vorträgen im Sportzentrum des VfL Pinneberg. In den Jahren 2020 und 2021 war die beliebte und stets informative Veranstaltung sogar gänzlich ausgefallen. Nun will der größte Pinneberger Breitensportverein gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern wieder durchstarten. Die Gesundheitsmesse kehrt in die Räume der Sparkasse Südholstein in der Pinneberger Rathauspassage zurück.

Sport Gesundheitstag: Alle fünf Vorträge befassen sich dieses Jahr mit Fettleibigkeit

Start ist an diesem Sonnabend, 6. Mai, um 9.30 Uhr in der Eingangshalle der Sparkasse Südholstein mit einer kurzen Begrüßung. Um 10 Uhr beginnen im „Casino“ im 4. Obergeschoss der Sparkasse die medizinischen Vorträge, die erneut von Dr. Sönke Bergter zusammengestellt wurden.

Alle fünf Vorträge befassen sich in diesem Jahr mit dem Krankheitsbild Adipositas. Für lizenzierte Trainer und Übungsleiter, die an allen Vorträgen teilnehmen, wird die Gesundheitsmesse des VfL Pinneberg vom Landessportverband, Kreissportverband und dem Rehabilitations- und Behindertensportverband als Fortbildung anerkannt. Die Gebühr für diesen Teilnehmerkreis beträgt 15 Euro, die vor Ort zu entrichten sind.

VfL und Veranstaltungspartner bieten kostenlose Seh-, Hör und Alltags-Fitness-Tests an

Parallel zu den Vorträgen läuft im Erdgeschoss eine kompakte Messe mit verschiedenen Ausstellern und Partnern rund um das Thema Gesundheit. So werden Mott-Optik einen kostenfreien Sehtest und Lindemann Hörakustik einen Hörtest durchführen. Dazu bietet der VfL Pinneberg einen Alltags-Fitness-Test (AFT) an und wird über sein umfangreiches Gesundheits- und Rehasport Angebot informieren.

Weitere Aussteller und Selbsthilfegruppen runden das Angebot der Messe ab, die in kompakter Form im Eingangsbereich der Sparkasse Südholstein stattfinden wird.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Vorträge zum Oberthema Adipositas im Sparkasse-„Casino“ (Rathauspassage)

10 Uhr: Ernährungstherapie (Dr. rer. physiol. Bettina Jagermann);10.30 Uhr: Medikamentöse Therapie (Hauke Groth, Facharzt Innere Medizin/Diabetologie;11 Uhr: Chirurgische Therapie (Dr. med. Hamid Mofid, Chefarzt Regiokliniken Pinneberg/Elmshorn);11.30 Uhr: Gelenkschmerzen, Knie- und Hüftgelenksarthrose (Prof. Dr. med. Justus Gille, Chefarzt Regiokliniken Pinneberg/Elmshorn);12 Uhr: Adipositas und Hypertonie (Dr. med. Fjoralba Duka, Fachärztin Innere Medizin und Kardiologie).