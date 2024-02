Kreis Pinneberg. Gold, Uhren, Schmuck: Kriminelle landen Volltreffer in Einfamilienhaus. Es war nicht die einzige Tat an diesem Wochenende.

Gold, Schmuck und Uhren im Wert von mehr als 100.000 Euro haben Einbrecher in Elmshorn erbeutet. Die Täter waren am Sonnabend in ein Einfamilienhaus eingestiegen, das am Ginsterweg liegt.

Laut Polizeiangaben verschafften sich die Täter zwischen 18.45 und 22.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten alle Räume auf der Suche nach Wertgegenständen.

Einbruch in Elmshorn: Der genaue Umfang der Beute ist noch unbekannt

Und sie wurden fündig. Die Bewohner können zwar den genauen Umfang der erbeuteten Gegenstände noch nicht abschätzen. Jedoch ist jetzt schon klar, dass Gold, Schmuck und Uhren in einem sechsstelligen Wert zum Beutegut gehören. Die Täter flüchteten über den rückwärtigen Teil des Grundstücks. Weiteres ist nicht bekannt.

Bekannt ist jedoch, dass dies nicht der einzige Einbruch des Wochenendes war. Zu einer weiteren Tat kam es in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in Tangstedt.

Einbrecher steigen in ein Einfamilienhaus in Tangstedt ein

Zwischen 19 Uhr am Freitag und 9.30 Uhr am Sonnabend schlugen die Täter an der Straße Steenacker zu. Auch in diesem Fall war ein Einfamilienhaus betroffen, in das Täter sich mit brachialer Gewalt Zutritt verschafften. Ob sie durch eine Tür oder ein Fenster einstiegen, teilte die Polizei nicht mit.

Alle Räume des Gebäudes wurden durchsucht. Ob die Täter etwas entwendet haben, steht laut den Polizeiangaben noch nicht fest. Im Anschluss an die Tat entfernten sich die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Zwei weitere Taten, bei denen es beim Versuch blieb, haben sich in Halstenbek und Appen ereignet. Zwischen 15 und 18.30 Uhr am Freitag drangen die bisher unbekannten Täter ebenfalls mit Gewalt in ein Einfamilienhaus an der Straße Bickbargen ein.

Die Einbrecher starteten mit der Durchsuchung der Räume, die sie dann jedoch abbrachen und ohne Beute flüchteten. Die Ermittler vermuten, dass die Täter ihr Vorhaben aufgaben, weil sie sich durch etwas gestört fühlten.

In Appen zeichnete eine Videokamera die Täter auf, die ihr Vorhaben abbrachen

An der Straße Op de Hoof in Appen kam es am Sonnabend erst gar nicht zum Einbruch. Kurz vor 19 Uhr zeichnete eine private Kamera zwei Personen auf, die offenbar vorhatten, in ein dortiges Einfamilienhaus einzubrechen. Die Männer schlichen um das Gebäude herum, ehe sie offenbar die Videokamera bemerkten und die Flucht antraten.

Beide Männer waren schlank und trugen helle Winterjacken mit Kapuze. Ein Täter trug eine dunkle Hose, der zweite ein Cap auf dem Kopf. Weitere Schlüsse lassen die Bilder nicht zu.

Zentralstelle der Kripo in Pinneberg ermittelt und sucht Zeugen

Die zentrale Ermittlungsstelle für Einbruchsdelikte, angesiedelt bei der Kripo in Pinneberg, ermittelt in allen genannten Fällen. Wer im Umfeld der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 04101/20 20 oder per Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de an die Ermittler wenden.