Kreis Pinneberg. Am Mittwochmittag bricht ein Feuer auf einem Kleintransporter aus. Polizei riegelt die Brandstelle ab. Der Verkehr steht still.

Plötzlich stand der Wagen in Flammen: Ein brennender Kleintransporter hat am Mittwochnachmittag zu einer Sperrung der A23 im Kreis Pinneberg geführt. Das Auto ist zwischen den Anschlussstellen Tornesch und Elmshorn in Brand geraten, wie die Polizei mitteilt. Die A23 musste in Fahrtrichtung Norden komplett gesperrt werden, es bildete sich ein beträchtlicher Stau bis zu den Pinneberger Anschlussstellen. Auch die Ausweichstrecken waren verstopft.

Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer am frühen Nachmittag gegen 13 Uhr im Motorraum des weißen Kleintransporters aus. Der Fahrer lenkte den Wagen offenkundig noch an den Fahrbahnrand und brachte sich in letzter Minute in Sicherheit, zog sich aber ersten Angaben nach leichte Brandverletzungen zu. Offenbar hatte der 30 Jahre alte Mann zunächst vergeblich versucht, das Feuer selbst zu löschen.

Kurz nach der Alarmierung waren die Feuerwehr Tornesch und die ersten Einsatzkräfte der Polizei vor Ort. Augenzeugen zufolge brannte der Wagen komplett aus und war nicht mehr zu retten. Mit 22 Rettern mussten die Brandbekämpfer das Feuer unter schwerem Atemschutz löschen. Der Transporter war augenscheinlich mit Schrott beladen.

Der völlig ausgebrannte Schrotttransporter auf der A23: Die Feuerwehr musste den Wagen unter Atemschutz löschen. © HA | Florian Sprenger - Westküsten-News

Die Polizei sperrte den betroffenen Autobahn-Bereich zwischen Elmshorn und Tornesch für die Rettungsarbeiten großräumig ab. Als Ursache für das Feuer vermuten die Beamten nach den ersten Schilderungen einen technischen Defekt. Nach der ersten Inaugenscheinnahme des gesamten Brandortes hatte es zuvor keinen Unfall mit einem anderen Wagen gegeben.

Nach Angaben der Autobahnpolizei in Elmshorn wurde der Fahrer des Kleintransporters in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Verkehr wird zur Stunde noch an der A23-Anschlussstelle Tornesch von der Autobahn abgeleitet. Wie lange die Bergungs- und Aufräumarbeiten noch dauern und wie lange die Sperrung dafür noch aufrechterhalten werden muss, ist noch nicht klar. Der Verkehr staut sich bis auf Weiteres in großer Zahl zurück.

