Kreis Pinneberg. BMW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Rettern bot sich ein „Bild der Verwüstung“. Der Wagen wurde beschlagnahmt.

Bei einem heftigen Unfall auf der Autobahn 23 nahe Pinneberg ist in der Nacht zum Dienstag ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der 28 Jahre alte Autofahrer aus Rellingen kam am späten Montagabend mit seinem Wagen bei regennasser Fahrbahn aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab, rutschte in die seitliche Böschung, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.