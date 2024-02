Hamburg/Kreis Pinneberg. Das Licht an der Holsteiner Chaussee wird Sicherheitsansprüchen nicht mehr gerecht. Nun wird saniert - mit Staugefahr für Autofahrer.

Autofahrern auf der A23 und der A7 droht neues Ungemach. Denn wie die Autobahn GmbH am Dienstag mitteilt, soll an der A23-Anschlussstelle Eidelstedt die Lichtanlage des Tunnels nahe dem Autobahndreieck Hamburg-Nordwest grundlegend erneuert werden. Dafür wird das Tunnelbauwerk der Holsteiner Chaussee drei Wochen lang jede Nacht gesperrt.

Aber auch außerhalb der Sperrzeiten, die jeweils von 22 bis 4.30 Uhr dauern sollen, wird es eng auf dem Abschnitt und dürfte zu Beeinträchtigungen des Verkehrs führen. Denn wie die Autobahn GmbH weiter mitteilt, werde tagsüber der linke Fahrstreifen jeweils von 4:30 bis 22 Uhr eingezogen, damit der Verkehr einstreifig am Arbeitsfeld vorbeigeführt werden kann.

Staugefahr: A23-Abfahrt jede Nacht gesperrt – drei Wochen Baustelle

Die Arbeiten starten laut Mitteilung am Montag, 12. Februar, und enden am Sonnabend, 2. März. Die Sanierung sei unumgänglich, um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen. Dafür müssen sämtliche Lichtbänder abgebaut und danach wieder remontiert werden. Neben den nächtlichen Sperrungen wird der Verkehr tagsüber nur eingeschränkt an den laufenden Arbeiten vorbeifließen können.

Die Tunnelbetriebszentrale der Niederlassung Nord werde die umfangreichen durchführen, und zwar unter Berücksichtigung der Pendler- und Berufsverkehre. Gerade für Pendler aus dem Kreis Pinneberg ist die Anfahrt ein wichtiges Ein- und Ausfallstor in das und aus dem Hamburger Stadtgebiet.

Pendler aus Pinneberg in Richtung Norden fahren diese Umleitung

Außer der Warnung vor Stau hat die Autobahn GmbH auch eine Umleitungsempfehlung für leidgeplagte Nutzer der A23, auf der es seit Monaten immer wieder zu baustellenbedingten Behinderungen kommt. So wird empfohlen, der ausgeschilderten Bedarfsumleitung U37 zu folgen. Sie führt von der Anschlussstelle HH-Eidelstedt über die Holsteiner Chaussee/B4, die Oldesloer Straße/B432 zur A7 an der Anschlusstelle HH-Schnelsen-Nord, um nach Norden zu gelangen.

Die Arbeiten sollen nicht nur am 2. März um 8 Uhr abgeschlossen sein. Bis dahin werde auch die Verkehrssicherung zurückgebaut. Während der dreiwöchigen Arbeiten werden Verkehrsteilnehmende gebeten, den Arbeitsbereich mit erhöhter Aufmerksamkeit und unter Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen zum Schutz der Arbeitenden zu durchfahren.

