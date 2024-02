Elmshorn/Kiel. Ausgangspunkt ist ein Ermittlungsverfahren wegen Steuerbetrug und Schwarzarbeit in Kiel. Warum eine Spur nach Elmshorn führte.

Zollbeamte sind bei einer Großrazzia in Elmshorn fündig geworden. In einer Wohnung in der Stadt wurden größere Mengen an Betäubungsmitteln sichergestellt sowie eine größere Geldsumme, die in Zusammenhang mit Straftaten stehen könnte.