Polizei: Rabiate Einbrecher reißen ganzen Tresor in Bäckerei aus der Wand

Bekannte Kette in Tornesch ist betroffen. Die Polizei vermutet einen Plan. Auch in Quickborn und Bokel waren Kriminelle am Werk.

Einbrecher sind am Wochenende im Kreis Pinneberg in eine Bäckerei eingedrungen und haben einen Tresor mit 1000 Euro erbeutet (Symbolbild).

Tornesch/Quickborn/Bokel. Mit einem ganzen Tresor sind unbekannte Einbrecher aus einer Bäckerei in Tornesch geflüchtet. Die Täter waren offenbar in der Nacht zu Sonnabend in die Filiale der Bäckereikette von Allwörden eingedrungen, die sich an der Straße Ohlenhoff befindet.

Die Bäckerei ist dort in einem kleinen Geschäftszentrum, unmittelbar neben einem Penny-Markt, ansässig. Die Täter drangen nach Ladenschluss gewaltsam in die Bäckerei ein und demontierten einen fest verbauten Tresor.

Einbruch in Bäckerei: Erbeuteter Tresor enthielt knapp 1000 Euro

Mit dem Tresor, der laut Polizei eine Summe von knapp 1000 Euro enthielt, verließen die Täter das Objekt. Die Flucht erfolgte über den rückwärtigen Bereich, wo sich die Einbrecher mit Gewalt einen Weg nach draußen verschafften.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ein Fahrzeug in der Nähe abgestellt haben und mit diesem geflüchtet sind. Die Tat wurde gegen 4.15 Uhr am Sonnabend von einer Mitarbeiterin entdeckt, die die Filiale für die morgendliche Öffnung vorbereiten wollte. Freitag schloss die Filiale laut Polizeiangaben um 17 Uhr.

In Quickborn scheitern die Täter an den Sicherungen eines Einfamilienhauses

In Quickborn sind Einbrecher beim Versuch, in ein Einfamilienhaus einzudringen, gescheitert. Die Tat muss sich zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr am Freitag ereignet haben. Die Täter wollten sich dort mit Gewalt Zutritt verschaffen, scheiterten jedoch an den Sicherungseinrichtungen des Hauses.

Im Schnee fanden die aufnehmenden Beamten der Polizei Fußspuren. Diese Abdrücke stammen nicht von den Bewohnern. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um zwei Täter gehandelt hat. Weiteres zu ihnen ist nicht bekannt.

Aus Bokel meldet die Polizei einen vollendeten Einbruch, der sich am Sonnabend oder Sonntag ereignet haben muss. Betroffen ist ein Einfamilienhaus an der Mühlenstraße.

Einbruch in Bokel: Täter erbeuten Uhren und Schmuck

Im Zeitraum von 11 Uhr am Sonnabend bis 3.15 Uhr am Sonntag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Sie entwendeten Uhren und Schmuck in einem geschätzten Wert von 650 Euro.

Die zentrale Ermittlungsstelle für Einbruchsdelikte, angesiedelt bei der Kripo in Pinneberg, ermittelt in diesen drei Fällen. Wer im Umfeld der genannten Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 04101/20 20 oder per Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de an die Ermittler wenden.