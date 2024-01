Polizei Pinneberg: Trotteliger Einbrecher verrät sich – und verliert die Beute

Taschenlampe zu hell, Flucht zu überstürzt: In Schenefeld ging für einen Kriminellen vieles schief. Täter auch in Uetersen am Werk.

Ein Einbrecher ist in Schenefeld in ein Einfamilienhaus eingestiegen und hat sich durch das Licht seiner Taschenlampe verraten (Symbolfoto).

Schenefeld/Uetersen. Auf der Flucht hat ein Einbrecher in Schenefeld zuvor erbeuteten Schmuck sowie Armbanduhren verloren. Der Kriminelle war offenbar insgesamt kein Meister seines Fachs: Schon davor hatte sich der Mann durch den hellen Lichtschein seiner Taschenlampe verraten.

Tatort war am Montagabend der Friedrichshulder Stieg in Schenefeld. Gegen 18.50 Uhr drang der Täter gewaltsam in das Einfamilienhaus ein und durchsuchte die Räume nach für ihn lohnenswerten Dingen.

Einbruch in Schenefeld: Täter ergreift überstürzt die Flucht

Zwei Anwohner aus dem Nachbarhaus bemerkten jedoch den Lichtschein der Taschenlampe in den Räumen. Beide informierten sofort die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war der Täter bereits in Richtung Kameruner Weg davongelaufen und von dort in unbekannte Richtung geflüchtet.

Seine Flucht muss ziemlich überstürzt gewesen sein. Hinter dem Gebäude fanden die Beamten diversen Schmuck sowie eine Armbanduhr auf, die der Mann auf der Flucht verloren haben muss. Was die aufgefundenen Gegenstände Wert sind, kann die Polizei noch nicht sagen.

Anwohner beschreiben Einbrecher, der in Schenefeld in ein Haus eingedrungen ist

Die beiden Zeugen haben den Täter kurz sehen können. Der Mann soll 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank sein, er trug dunkle Kleidung und hatte entweder helles Haar oder trug eine helle Mütze auf dem Kopf. Möglicherweise waren auch weitere Mittäter beteiligt.

Ein weiterer Einbruch hat sich am Montagnachmittag in Uetersen ereignet. Hier schlugen die Täter zwischen 13 und 19 Uhr zu. Sie drangen ebenfalls gewaltsam in das Einfamilienhaus am Eichenweg ein und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Besonders gründlich gingen die Täter im Obergeschoss vor. Dort wurden sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet. Vorgefundene Schmuckbehälter wurden geöffnet und ausgeräumt.

Aktuell steht die Höhe des Schadens laut Polizeiangaben noch nicht fest. Die Eigentümer müssen zunächst sichten, was genau alles fehlt und dann den Wert der Beute bestimmen.

Kripo sucht Zeugen für beide Einbruchstaten in Schenefeld und Uetersen

Die zentrale Ermittlungsstelle für Einbruchsdelikte, angesiedelt bei der Kripo in Pinneberg, ermittelt in beiden genannten Fällen. Wer an beiden Tatorten oder in deren Umfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 04101/20 20 oder per Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de an die Ermittler wenden.