15.000 Euro teure Beute: Einbrecher plündern Einfamilienhaus in Tornesch

Tornesch. Einen Schaden von rund 15.000 Euro haben Einbrecher in Tornesch hinterlassen. Sie waren am Mittwoch an der Straße In de Hörn in ein Einfamilienhaus eingestiegen - und machten offenbar fette Beute.

Die Täter schlugen in der exakt bemessenen Zeit zwischen 15.53 Uhr und 18.24 Uhr zu. Der Zeitraum kann so genau bestimmt werden, weil die Bewohner nur in dieser Zeit abwesend waren.

Einbruch in Tornesch: Bewohner waren zweieinhalb Stunden abwesend

Bei ihrer Rückkehr stellten sie fest, dass ungebetene Gäste ins Haus eingedrungen waren. Die Einbrecher hatten sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft und alle Schränke und Schubladen geöffnet.

Die Suche nach möglichem Diebesgut war aus Sicht der Täter von Erfolg gekrönt. Sie entwendeten Goldmünzen, Goldschmuck und eine Smartwatch. Die Bewohner schätzen den Wert der entwendeten Gegenstände auf 15.000 Euro.

Nach Einbruch in Tornesch: Kripo in Pinneberg sucht Zeugen

Die zentrale Ermittlungsstelle für Einbruchsdelikte, angesiedelt bei der Kripo in Pinneberg, ermittelt in diesem Fall. Wer im Umfeld des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 04101/20 20 oder per Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de an die Ermittler wenden.

