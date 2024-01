Polizei Pinneberg: Dreiste Einbrecher filzen Haus, während Bewohner TV schauen

Einbrecher sind in Bokholt-Hanredder in ein Haus eingedrungen, während die Bewohner nichtsahnend vor dem Fernseher saßen (Symbolfoto).

Kreis Pinneberg. Während die Bewohner ahnungslos vor dem Fernseher saßen, haben Einbrecher in Bokholt-Hanredder mehrere Räume des Wohnhauses durchsucht. Die dreiste Tat ereignete sich am Sonntagabend an der Bokholter Straße.

Zwischen 19.30 und 20 Uhr drangen die Täter gewaltsam, jedoch von den Bewohnern unbemerkt, in das Gebäude ein. Die Einbrecher durchsuchten laut Polizeiangaben zwei Räume des Einfamilienhauses – und zwar alles andere als geräuschlos.

Einbrecher bemerken den eingeschalteten Fernseher und flüchten

Sämtliche Schränke und Schubladen wurden geöffnet, der Inhalt auf Bett und Fußboden verstreut. In weitere Räume drangen die Täter nicht vor. Laut Polizeiangaben brachen sie ihr Vorhaben offenbar plötzlich ab und verließen fluchtartig das Haus.

Die Beamten vermuten, dass dies mit der Anwesenheit der Bewohner zu tun haben könnte. So könnten die Einbrecher erst später das eingeschaltete Fernsehgerät im Wohnzimmer bemerkt und daraufhin ihr Vorhaben abgebrochen haben.

Einbrecher ließen möglicherweise Schmuck der Bewohner mitgehen

Ob sie vor dem Verlassen der Immobilie noch einzelne Schmuckstücke eingesteckt haben, konnte der Hauseigentümer bei einer ersten Durchsicht der Sachen noch nicht sagen. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor.

Gleiches gilt für einen zweiten Einbruchsversuch, der sich am Wochenende in Pinneberg ereignet hat. In der Nacht zu Sonnabend haben unbekannte Täter vergeblich versucht, an der Prisdorfer Straße in ein Einfamilienhaus einzudringen.

Die Tat ereignete sich zwischen 20 Uhr am Freitag und 8 Uhr am Sonnabend. Die Täter versuchten sowohl auf der Gebäuderückseite als auch auf einer Seite, sich mit Gewalt Zutritt zu den Innenräumen zu verschaffen. Das Gebäude erwies sich jedoch als zu gut gesichert.

Ermittler der Kripo suchen Zeugen für beide Einbruchstaten

Die zentrale Ermittlungsstelle für Einbruchsdelikte, angesiedelt bei der Kripo in Pinneberg, ermittelt in beiden genannten Fällen. Wer an beiden Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 04101/20 20 oder per Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de an die Ermittler wenden.