Rellingen: E-Scooter rammt Baum – Fahrer schwer am Kopf verletzt

Der 50 Jahre alte Mann kommt mit seinem Gefährt in Rellingen vom Gehweg ab. Welche Schlüsse die Polizei aus dem Unfallhergang zieht.

In Rellingen ist der Fahrer eines E-Scooter verunglückt (Symbolbild).

Rellingen E-Scooter rammt Baum – Fahrer wird schwer am Kopf verletzt

Rellingen. Schwere Verletzungen hat sich der Fahrer eines E-Scooter zugezogen, der am Stawedder in Rellingen mit seinem Fahrzeug verunglückt ist. Nach Polizeiangaben rammte der 50 Jahre alte Mann einen Baum am Fahrbahnrand. Offenbar war Alkohol im Spiel.

Der Unfall hat sich gegen 23 Uhr am Montagabend ereignet. Der 50-Jährige befuhr mit seinem E-Scooter den Verbindungsweg aus Richtung Halstenbeker Weg kommend.

Im weiteren Verlauf kam der Roller am Stawedder aus noch unbekannter Ursache nach links vom Gehweg ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Unfall mit E-Scooter: Fahrer stürzt auf den Kopf

Der Fahrer stürzte und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Laut den Polizeiangaben zog sich der 50 Jahre alte Mann erhebliche Kopfverletzungen zu. Er kam nach der Erstversorgung vor Ort zur stationären Aufnahme in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Mehr zum Thema

Die Beamten nahmen bei dem Verunglückten Atemalkohol wahr, sodass eine Blutprobe erfolgte. Zeugen des Unfalls melden sich unter 04101/49 80.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

E-Sooter: Für Nutzer gelten gleiche Promillegrenzen wie für Autofahrer

Die Polizei weist darauf hin, dass eine Helmpflicht für Fahrten mit E-Scootern nicht besteht. Das Tragen eines Helmes werde jedoch empfohlen, um eventuelle Unfallfolgen abzumildern.

Auch sollten sich rRoller-Fahrer bewusst sein, dass bei der Nutzung des Gerätes im Straßenverkehr die gleichen Promillegrenzen wie für Autofahrer gelten.