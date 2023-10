Radfahrer belästigt eine Jugendliche in Tornesch und attackiert Zeugen

In Tornesch wurde eine junge Frau belästigt und ein Zeuge attackiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Tornesch. In Tornesch hat ein Radfahrer eine Jugendliche sexuell belästigt. Er wurde dabei von einem Autofahrer beobachtet. Der Fall erreignete sich am Freitag. Der 25 Jahre alte Pkw-Fahrer aus Osterhorn war auf der Pinneberger Straße in Richtung Tornescher Innenstadt unterwegs, als er beobachtete, wie ein Radfahrer einer Jugendlichen, die ihm mit dem Fahrrad entgegenkam, auf den Po haute.

Die Fahrradfahrerin, deren Alter auf 16 bis 18 Jahre geschätzt wird, schaute sich irritiert um und setzte ihren Weg dann allerdings in Richtung Ortsausgang fort. Der Osterhorner hielt, um den Radfahrer zur Rede zu stellen. Der Radfahrer, dessen Alter auf 30 bis 35 Jahre geschätzt wird, stieg ab und attackierte daraufhin das Auto mit Händen und Füßen. Anschließend fuhr er mit seinem Fahrrad weiter in Richtung Ortsmitte.

Übergriff in Tornesch: Polizei bittet um Hinweise

Der Beamte stellten an dem Auto keine Schäden fest, nur Abriebe der Schmutzschicht an der Beifahrerseite. Der Tatverdächtige wurde als ca. 1,60 bis 1,70 Meer groß beschrieben. Er trug eine schwarze Schirmmütze und eine schwarze Hose sowie eine graue Windbreaker-Jacke. Unterwegs war der Mann mit einem kleinen Damenrad.

Die junge Frau konnte der Zeuge nicht beschreiben. Die Polizeistation Uetersen bittet darum, dass sich die Geschädigte und mögliche Zeugen unter der Rufnummer 04122/70540 melden.