Serie von Einbrüchen: Diebe schlagen im Kreis Pinneberg sechsmal zu

In Appen stehlen Einbrecher Tresor und Schmuck. In Elmshorn wird eine Täterin gefilmt. Fälle auch in Pinneberg, Ellerau und Tornesch.

Kreis Pinneberg. Im Kreis Pinneberg kam es wieder zu einer Reihe von Einbrüchen. In Pinneberg schlugen die Täter gleich zweimal zu. Von Sonnabend auf Sonntag brachen sie in der Schillerstraße in ein Reihenhaus ein. Eine Nachbarin stellte den Einbruch am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr fest. Sie erzählte der Polizei, dass am Vorabend gegen 20 Uhr noch alles unauffällig gewesen sei.

Die unbekannten Täter waren gewaltsam in das Haus eingedrungen und hatten die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Ob sie fündig geworden sind, ist noch nicht bekannt. Es entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden im Wert eines mittleren dreistelligen Betrags.

Einbrüche auch in Pinneberg und Ellerau

In der Zeit von Freitag auf Sonnabend ist es auch in der Flagentwiete in Pinneberg zu einem Einbruch gekommen. Die Bewohner hatten die Wohnung des Mehrfamilienhauses gegen 18.30 Uhr verlassen und sind gegen Mitternacht zurückgekehrt. Diesen Zeitraum nutzten die Verbrecher, um Wohnzimmer, Schlafzimmer und Gästezimmer nach Schmuck und Bargeld zu durchforsten. Sie stahlen mehrere Damen- und Herrenarmbanduhren und Goldschmuck im Wert von circa 2000 Euro sowie einen geringen Bargeldbetrag.

In Ellerau wurde ebenfalls in ein Einfamilienhaus im Mittelweg eingebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag 18 Uhr und Sonnabend 8 Uhr. Die Geschädigte konnte zum möglichen Stehlgut noch keine Aussagen machen. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Eurowert geschätzt.

In Appen stehlen Einbrecher Tresor, in Elmshorn wird Einbrecherin gefilmt

In Appen ließen die Einbrecher einen Wandtresor und weitere Gegenstände aus einem Einfamilienhaus im Pinnaubogen mitgehen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag 19 Uhr und Sonnabend 10 Uhr. In dem Tresor befanden sich Schmuckstücke und Schreibartikel. Der Schaden wird auf eine niedrige vierstellige Summe geschätzt.

Mehr aus der Region

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Elmshorn wurde eine Frau beim Versuch eines Einbruchs gefilmt. Sie hatte am Freitag versucht, in ein Einfamilienhaus in der Walfängerstraße einzudringen. Sie wurde dabei von einer Videoüberwachung aufgenommen, wie sie sich an der Haustür zu schaffen machte. Dadurch können die Hauseigentümer die Tat auf 18.47 Uhr eingrenzen. Die gesuchte Frau ist 1,65 bis 1,75 Meter groß, von kräftiger Gestalt und circa 30 Jahre alt. Sie trug ein weißes Kopftuch, eine schwarze Jacke und ein helles Kleid.

Einbrüche im Kreis Pinneberg: Polizei bittet um Hinweise

In Tornesch waren die Einbrecher besonders dreist und brachen am Freitag zwischen 6.15 und 20.30 Uhr in Einfamilienhaus im Moorreger Weg ein und durchwühlten alle Räume vom Keller bis ins Obergeschoss. Entwendet wurde nach ersten Einschätzungen nichts.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich telefonisch unter 04101/2020 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de bei ihnen zu melden.