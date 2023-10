Unfall auf A23 bei Pinneberg: BMW überschlägt sich

Am Dienstagnachmittag hat es auf der Autobahn in Fahrtrichtung Norden einen Unfall mit Verletzten gegeben. Es bildete sich Stau.

Pinneberg. Auf der A23 Pinneberg-Nord in Richtung Tornesch kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Folge: in Fahrtrichtung Norden kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und einem Rückstau.

Der Unfall hatte sich gegen 14 Uhr ereignet. Ein Pkw-Fahrer war von der Fahrbahn abgekommen, überschlug sich und landete nahe der Autobahn-Abfahrt Pinneberg-Nord in der Böschung. Mindestens eine Person wurde verletzt.

Unfall auf A23 bei Pinneberg: Fahrer verliert Kontrolle über BMW

Die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg wurde hinzugerufen, weil es zunächst so aussah, als wäre der Fahrer eingeklemmt. Doch die Insassen des Autos konnten sich mit Hilfe von Ersthelfern aus ihrem Wagen befreien. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab.

Laut Polizei wollte der Fahrer (63) die Spur wechseln und verlor die Kontrolle über seinen BMW. Er war mit seiner Tochter (28) unterwegs. Beide wurden vom Rettungsdienst behandelt und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar.