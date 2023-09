Erntedankfeste im Kreis Pinneberg: In diesen Orten wird es jetzt bunt

Tanz, Musik, Festumzug, Kinderprogramm: In einigen Orten ist mächtig was los. Ein Umzug feiert in diesem Jahr sogar 75. Auflage.

Pinneberg/Holm. Begonnen hatte alles 1948 mit einem kleinen Umzug mit Pferdekutsche. Heute ist es das größte Familienfest Pinnebergs: Zum 75. Mal dreht sich im Ortsteil Waldenau-Datum alles um das Erntedankfest mit geschmückten Festwagen, Leckereien, Live-Musik und Tanz. Aber auch in Tornesch, Holm und schon am kommenden Wochenende in Appen wird gefeiert.

Während Appen schon am Sonntag Erntedank zelebriert, geht es in Waldenau-Datum eine Woche später, am Sonntag, 1. Oktober, um 8 Uhr mit einem zünftigen Wecken durch den Spielmannszug Uetersen los. Um 10 Uhr beginnt der Erntedankfest-Gottesdienst in der Kreuzkirche, der vom Posaunenchor der Kreuzkirche Waldenau-Datum umrahmt wird. Die gesegnete Erntekrone wird gegen 12.15 Uhr von der Kirche zum Festplatz gefahren und dann dem Festumzug übergeben.

Pinneberg feiert Erntedank mit mehr als 50 Umzugswagen

Die Stände des Festplatzes und des Kinderprogramms öffnen von 11 Uhr an. Geplant ist auch eine Tombola mit attraktiven Preisen. Mehr als 50 Wagen zeigen von 13 Uhr an den Jahresablauf des bäuerlichen Lebens – von der Saat bis zur Ernte. Mit dabei sind Kutschen, historische Fahrzeuge und sechs Spielmannszüge, die für Stimmung sorgen.

Am Nachmittag stehen Live-Musik mit Albers Ahoi und maritime Lieder, alte Gassenhauer und Chansons auf dem Programm. Von 18 Uhr an wird im Festzelt zu Musik von DJ Mandrake und Live-Musik von TinRock aus Halstenbek getanzt – zu gecoverten Liedern von ABBA über Neue Deutsche Welle bis zu den Toten Hosen. Der Eintritt ist frei.

Schon vor dem Erntedankumzug in Pinneberg wird gefeiert

Bereits am Vorabend, am Sonnabend, 30. September, von 20 Uhr an findet der Tanz in das Erntedankfest im Festzelt, Jappopweg 53, statt. Mit Mandrake Showdisco wird die Nacht zum Tag gemacht. Eintrittskarten für 10 Euro werden an der Abendkasse verkauft. Einlass ab 18 Jahre. Da ganz Waldenau-Datum am nächsten Tag Erntedank feiern wird, geht dieser Tanzabend nicht „Open End“, sondern ist zeitlich begrenzt bis 2.30 Uhr.

Die Festwagen für den Umzug werden am Sonnabend zwischen 8 und 14 Uhr gemeinsam geschmückt. Blumenspenden sind herzlich willkommen. Jeder, der helfen mag, darf auch gerne mitmachen und die Helfer des Erntedankfest-Teams unterstützen und kennenlernen. Gemeinsames Frühstück wird vom Verein gestellt.

In Holm wird Erntedank gefeiert

Im Holm sorgt das Team mit Martina Ringel, Karl Heinz Ladiges, Dieter Herrmann und Andreas Stumpenhagen für ein Erntedankfest, das alle Generationen ansprechen soll. „Es ist das Ziel der Organisatoren, ein Fest für alle zu organisieren, dabei aber wichtige Bestandteile der alten Erntedank Tradition aufrecht zu erhalten“, sagt Dieter Hermann. Der Grund das Erntedankfest zu feiern: dankbar sein für das, was wir ernten. „Und damit ist nicht nur das gemeint, was die Bauern vom Feld einfahren.“

Seit 1995 organisiert der Förderkreis Kultur und Brauchtum dieses Fest. Nur 2020 und 2021 konnte es wegen der Pandemie nicht im üblichen Rahmen stattfinden. „Wir freuen wir uns dieses Jahr wieder uneingeschränkt feiern zu können“, sagt Hermann.

Erntedankfest in Holm: In Ladiges Gasthof wird getanzt

Am Freitag, 29. September, geht es mit einem Erntedankball los. „Letztes Jahr hat gezeigt, dass auch die jüngere Generation sich freut, mal wieder richtig tanzen zu gehen“, sagt Herrmann. In Ladiges Gasthof sorgt wieder DJ Ritter von 20 Uhr an für entsprechende Musik.

Der Sonnabend, 30. September, ist der Tag an dem die Teilnehmer des Umzugs ihre Fahrzeuge herbstlich schmücken. Alle Holmer sind aufgerufen am Sonnabend entlang der Straßen die Gärten mit Wimpeln, Blumen in der Hecke oder Deko auf der Hofeinfahrt zu schmücken. „Es ist ein toller Anblick, wenn man mit dem Umzug durch das geschmückte Holm fährt“, sagt Herrmann.

Nach dem Erntedankgottesdienst beginnt der Festumzug

Der Sonntag, 1. Oktober, beginnt traditionell um 10 Uhr mit dem Erntedankgottesdienst in dem Gemeindezentrum am Steinberge. Dort wird die Erntekrone geweiht, die am Nachmittag auf die Reise durch den Ort geht.

Am Nachmittag um 13 Uhr startet im Bredhornweg bei Hagen der große Festumzug. Mitmachen kann jeder, ob zu Fuß mit Bollerwagen oder mit Trecker und Anhänger. Plan ist, gegen 15 Uhr auf dem Festplatz zu sein, wo dann das Programm auf der Bühne startet – angefangen mit den traditionellen Reden von Bauer, Bäuerin, Kind und Ploogdriver. Auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Kulturgemeinschaft Tornesch lädt zum Erntedankfest

In Tornesch hat die Kulturgemeinschaft Tornesch ein Erntedankfest auf dem Mölln Hof, Kaffeetwiete/Bockhorn organisiert. In der Tenne des Museums stehen normalerweise historische Trecker und Landmaschinen. Doch für das Erntedankfest am Sonnabend, 30. September, und Sonntag, 1. Oktober, wird die Scheune leergeräumt, um Platz zum Schwofen zu haben. Am Sonnabend von 19 Uhr an legt DJ Miro auf. Der Eintritt ist frei.

Der Sonntag beginnt Pastor Henning Matthiesen um 10.30 Uhr mit einem plattdeutschen Gottesdienst, ebenfalls in der Tenne. Danach wird auf dem Museumsgelände gefeiert. Für Kinder ist eine Hüpfburg aufgebaut und der fliegende Teppich ist wieder im Einsatz – eine Konstruktion, die von einem Trecker gezogen wird. Auf dem Hof werden Landmaschinen und Traktoren ausgestellt. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Auch hier ist der Eintritt frei.

Ernte 23 – Appen feiert Ernte-Move durch das ganze Dorf

Am kommenden Sonntag, 24. September, wird ab 13 Uhr ein Ernte-Move durch Appen ziehen. Unter dem zweideutigen Motto „Ernte 23“ geht es zur Feier in der Dorfmitte auf der Obstwiese am Bürgerhaus. Angekündigt wird ein „sehr schöner und bunter Festumzug, mit vielen verschiedenen Beiträgen aus Appen und Umgebung“.

Mehr als 30 „bunte Bilder“ auf mehr als 20 Treckern sind geplant. Dazu sollen viele geschmückte Hänger sowie Oldtimer, ausgefallene Quads, Krippenwagen, Fahrrad- und Fußgängergruppen durch den Ort ziehen.

Appener Festumzug startet gegen 13 Uhr

Der Festumzug stellt sich im Gewerbegebiet Hasenkamp zum inzwischen 16. Ernte-Move auf, und zwar ab 12.15 Uhr. Gegen 13 Uhr soll sich alles in Bewegung setzen - vorbei an geschmückten Grundstücken bis alle gegen 14.30 Uhr am Bürgerhaus ankommen.

Nach der kurzen Begrüßung und musikalisch-festlicher Andacht am Erntedank-Altar gibt es Rock, Pop, Schlager und Evergreens vom Orchester TaktArt. Trachtentänze der Landfrauen schließen sich an. Und auch der gute Zweck wird nicht vergessen: Der Spendenerlös der Festandacht geht an „Brot für die Welt“, um den Ärmsten der Armen weltweit zu helfen.

Erwartet werden mehr als 1.000 Besucher. Für die Gäste gibt es Leckeres vom Grill und passende Kaltgetränke - sowie herzhafte Suppe vom DRK, aber auch Kaffee sowie selbst gebackene Kuchen und frische Waffeln.

Die Hauptstraße und einige Nebenstraßen werden ab 13 Uhr teilweise gesperrt. Besucher von außerhalb werden gebeten, mit dem Nahverkehr oder dem Rad anzureisen – Parkplätze sind knapp.