Kino Pinneberg: Die Kreisstadt soll wieder ein Kino bekommen – der Plan

Popcorn und die Leinwand im Blick: So geht Kino. In Pinneberg gibt es nun zarte Bestrebungen, wieder ein Kino in der Stadt zu etablieren.

Pinneberg. Dass die Kreisstadt Pinneberg kein eigenes Kino mehr hat, wird oft und lautstark bedauert. Doch was tun? Die zwei Filmbegeisterten Monika Willert und Dieter Borchardt haben nun einen Weg gefunden, um den Kinogenuss zurück nach Pinneberg zu bringen – in Form eines kommunalen Kinos.

„Bereits im März diesen Jahres haben wir eine sehr erfolgreiche und sehr gut besuchte Filmvorführung mit dem Film „Tomorrow“ für den NABU Pinneberg in der VHS Pinneberg organisiert“, so die beiden Cineasten. „Das hat uns motiviert, eine Initiative zu gründen, wir nennen sie Kommunales Kino Pinneberg“. Los geht es mit der ersten Vorführung am Mittwoch, 4. Oktober.

Kino Pinneberg: Ein Lichtspielhaus, kommunal geführt - das ist die Idee

Drei „ganz besondere“ Filme haben die beiden dafür ausgesucht, wie sie sagen. In Kooperation mit der Volkshochschule Pinneberg sollen zunächst drei Filme, jeweils mit thematisch passenden Kooperationspartnern, gezeigt werden. Bekanntlich gibt es im Kreis Pinneberg nur noch in Elmshorn, Uetersen und Quickborn richtige Kinos.

Am 4. Oktober wird nun aber in Pinneberg von 19 Uhr an der Streifen „Rise Up!“ den Start des kommunalen Kinos markieren. Ein Film von Protagonisten, Filmschaffenden und Publikum. Gegen den Pessimismus. Für mehr Mut. Er sei kämpferisch, feministisch und hoffnungsvoll. Kooperationspartner ist „2035 - Pinneberg klimaneutral“.

Diese Filme sollen im Kino Pinneberg gezeigt werden

Am 25. Oktober geht es von 19 Uhr an weiter mit dem Film „Das geheime Leben der Bäume“. Ein Projekt von Peter Wohlleben. Motto: Es wird Zeit, den Wald auch im Kino zu entdecken. Dieser Film wird in Kooperation mit dem „NABU Pinneberg“ gezeigt.

Angelehnt an den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen soll am 29. November dann von 19 Uhr an die Dokumentation: „Sieben Winter in Teheran“ gezeigt werden. Ein Film von Steffi Niederzoll in Kooperation mit „Soroptimist Club Pinneberg“ und „DiakoMigra Pinneberg“

Die Filme werden jeweils in der VHS Pinneberg, Am Rathaus 3, Raum 347 gezeigt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Kontakt: kommunaleskino@pinnebergbewegt.de Und wer weiß, vielleicht entwickelt sich daraus ein Neubeginn für die Kinokultur in der Stadt...