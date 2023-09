Unfall auf A7 bei Quickborn: Feige Fahrerflucht nach Überholmanöver

BMW-Fahrerin kracht in Leitplanke, weil ein Kleintransporter waghalsig von rechts überholen will. Was bisher bekannt ist.

Quickborn. Am Sonnabendvormittag hat es auf der A7 auf Höhe der Anschlussstelle Quickborn in Richtung Norden gekracht. Die Fahrerin eines BMW befuhr gegen 11.45 Uhr die mittlere der drei Spuren. Rechts von ihr befand sich ein Kleintransporter ungefähr auf gleicher Höhe.

Plötzlich vollzog der Fahrer von der rechten Spur einen zweifachen Fahrbahnwechsel nach links und schnitt bei seinem missglückten und unerlaubten Überholmanöver den BMW der Fahrerin, die just auf die linke Fahrbahn wechselte. Die Fahrerin, Jahrgang 1967, wich aus und prallte mit ihrem BMW, einem Modell aus der 3er-Reihe, in die Leitplanke und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht.

A7 bei Quickborn: Feige Fahrerflucht nach missglücktem Überholmanöver

Es lagen Trümmerteile auf der Autobahn. Die A7 musste in Richtung Norden für die Aufräumarbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Um 12.32 Uhr konnte nach Angaben der Autobahnpolizei Neumünster der rechte Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Um 13.02 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehobenwerden. Wegen des Unfalls staute sich der Verkehr auch in der Gegenrichtung wegen der Gaffer.

In den Tagen zuvor kam es schon zu einigen Kollisionen auf der Autobahn 7. Bereits am Freitag war zum Beispiel die A7 ab Henstedt-Ulzburg in Fahrtrichtung Hamburg für den Verkehr voll gesperrt worden, nachdem es zwischen den Ausfahrten Henstedt-Ulzburg und Quickborn mehrere Unfälle hintereinander gegeben hatte, bei denen einige Insassen verletzt worden waren.

A7 ist Schauplatz mehrerer Unfälle – einige Sperrungen

Gegen 11.25 Uhr bremste ein Autofahrer in einer Gefahrensituation gerade noch rechtzeitig ab, doch der nachfolgende Wagen fuhr auf und schob das Auto vor sich in die Mittelschutzplanke. Ein weiteres Fahrzeug konnte ebenfalls nicht mehr bremsen und fuhr auf. Für die Bergung der Autos und der Personen musste der Verkehr ab der Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg voll gesperrt werden. Am Donnerstag war die A7 zudem wegen Unfällen ab der Auffahrt Schnelsen-Nord in Richtung Norden stundenlang gesperrt.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.