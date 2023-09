Vollsperrung auf der A7: Mehrere Unfälle und sechs Verletzte

Henstedt-Ulzburg. Die A7 musste am Freitag ab Henstedt-Ulzburg in Fahrtrichtung Hamburg für den Verkehr voll gesperrt werden. Zwischen den Ausfahrten Henstedt-Ulzburg und Quickborn hatte es laut Polizei mehrere Unfälle hintereinander gegeben. Dabei sollen sechs Personen verletzt worden sein. Vier davon so schwer, dass sie in Krankenhäuser transportiert werden mussten.

Gegen 11.25 Uhr bremste der Fahrer eines Autos in einer Gefahrensituation gerade noch rechtzeitig ab, teilt die Polizei mit. Doch der nachfolgende Wagen erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Dabei schob er den Wagen vor sich in die Mittelschutzplanke.

Ein weiteres nachfolgendes Fahrzeug konnte ebenfalls nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den zweiten PKW auf. Für die Bergung der Autos und der Personen musste der Verkehr ab der Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde dort abgeleitet. Mittlerweile soll die Unfallstelle geräumt sein und der Verkehr wieder laufen.

Erst am Donnerstag war die A7 in Fahrtrichtung Norden ab der Ausfahrt Schnelsen-Nord stundenlang wegen einer Karambolage mehrerer Autos blockiert.