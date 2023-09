Polizei Pinneberg Tankstellenraub - Zeugen ringen bewaffneten Täter zu Boden

Der Täter überfiel Angestellte in Pinneberg mit vorgehaltener Pistole. Vier mutige Männer eilten der Frau zur Hilfe – mit Erfolg.

An der HEM-Tankstelle in Pinneberg (hier ein Symbolbild) hat es einen Raubüberfall gegeben.

Pinneberg. Das beherzte Eingreifen von vier Männern hat nach dem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Pinneberg zur Festnahme eines Kriminellen geführt. Der 32 Jahre alte Mann hatte in der Nacht zu Sonntag die Tankstelle betreten und die Kassiererin mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Tat ereignete sich den Angaben nach kurz nach Mitternacht. Demnach betrat der Täter den Verkaufsraum der HEM-Tankstelle an der Saarlandstraße und forderte von der Kassiererin unter Vorhalt einer Pistole Bargeld.

Polizei Pinneberg: Tankstellenraub mit Waffe: Zeugen ringen Täter zu Boden

Die Kassiererin holte aber aus einer unmittelbar angrenzenden Werkstatt Hilfe – einen Kollegen und dessen drei Begleiter. Als die Männer den Verkaufsraum betraten, ergriff der Täter mit einem zweistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse zu Fuß die Flucht.

Die Männer verfolgten den Mann, brachten ihn zu Fall und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fest. Die Polizei fand bei dem Mann neben einer Schreckschusswaffe auch das Bargeld aus dem Tankstellenraub sowie eine geringe Menge Marihuana.

Tankstellenräuber hatte schon Taxifahrer mit Waffe überfallen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurde dem Festgenommenen eine Blutprobe entnommen, nachdem ein Atemalkoholtest mehr als ein Promille ergeben hatte.

Gegen den Pinneberger lag zudem ein Untersuchungshaftbefehl vor, weil er Anfang August unter Vorhalt einer Schusswaffe einen Taxifahrer in Stuttgart beraubt haben soll.

Am Sonntag wurde durch das Amtsgericht Itzehoe ein Haftbefehl verkündet, so dass sich der 32-Jährige aktuell in einer Justizvollzugsanstalt befindet. Ihm droht ein weiteres Strafverfahren wegen schweren Raubs.