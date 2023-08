Leiche im Rantzauer See: Mann macht grausigen Fund in Barmstedt

Mann entdeckt am Vormittag einen leblosen Körper in dem beliebten Badegewässer. Rettungskräfte bergen die Leiche. War es ein Unfall?

Im Rantzauer See in Barmstedt wurde am Mittwochvormittag eine tote Frau gefunden.

Polizei Pinneberg Grausiger Fund in Barmstedt: Tote im Rantzauer See entdeckt

Barmstedt. Einen grausigen Fund hat ein Mann am Mittwochvormittag gemacht. Bei Reinigungsarbeiten am Rantzauer See entdeckte er den leblosen Körper einer Frau, die Leiche trieb im Wasser. Der Mann wählte den Notruf, der See in Barmstedt wurde in der Folge gesperrt.

Nahe dem Restaurant Zum Bootssteg hatte der Mann gegen 10.20 Uhr die weibliche Person im See treiben sehen. Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr sowie die Tauchergruppe aus Itzehoe wurden alarmiert. Die Retter konnten vor Ort jedoch nur noch den leblosen Körper aus dem See bergen.

Leiche im Rantzauer See entdeckt: Kriminalpolizei ermittelt

Die Itzehoer Taucher drehten wieder ab, die Barmstedter Rettungskräfte sperrten den Bereich um den Rantzauer See großräumig ab. Nach Anhaben der Polizei handelt es sich bei der Toten um eine ältere Dame. Die Identität der Frau ist bislang aber noch nicht bekannt.

Die Todesursache konnte am Vormittag nicht zweifelsfrei geklärt werden, deshalb rückten auch die Beamten der Kriminalpolizei zum Einsatzort an. Bislang gebe es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, so ein Polizeisprecher. Ein Badeunfall kann nicht ausgeschlossen werden. Nähere Angaben könne die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen.