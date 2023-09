Schwerer Unfall: Autofahrer gerät in Gegenverkehr – drei Menschen verletzt

Am frühen Morgen kam es auf der Landesstraße in Holm zu einem schweren Unfall. Ursache unklar. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Die Polizei musste zu einem Unfall auf der L107 in Holm ausrücken. Dort war ein Mann mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten. (Symbolbild).

Polizei Pinneberg Autofahrer gerät in Gegenverkehr – drei Menschen verletzt

Holm. Auf der Landesstraße 107 ist es am Freitag in Holm zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Um 8.25 Uhr befuhr ein 49 Jahre alter Wedeler mit seinem Mercedes die Pinneberger Straße aus Richtung Wedel kommend in Richtung Appen-Etz.

Aus bisher noch unbekannter Ursache kam der Wedeler nach Polizeiangaben in einer 70er-Zone in den Gegenverkehr und touchierte zunächst einen Linienbus. Damit nicht genug – er streifte auch noch den Skoda einer 62-Jährigen aus Schenefeld. Sie konnte nicht mehr ausweichen: Die Autos krachten ineinander.

Fahrer gerät in Gegenverkehr und touchiert Linienbus

Die Fahrerin des Skodas hat Glück im Unglück und wurde durch den Unfall nur leicht verletzt. Der Wedeler wurde mit schweren Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Linienbusses blieb unverletzt, während eine 17 Jahre alte Insassin des Busses mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Das Polizeirevier Wedel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04103/501 80 entgegen.