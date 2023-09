Schwerer Unfall: Auto mit Pferdeanhänger rammt Baum – Fahrer bewusstlos

Ein 25 Jahre alter Mann kam mit dem Gespann bei Langeln von der Fahrbahn ab. Er wurde schwer verletzt. Auch ein Hund war mit an Bord.

Langeln. Ein schwer verletzter Mann, ein geretteter Hund und ein völlig zerstörtes Fahrzeug – das ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls auf der Kieler Chaussee bei Langeln im Kreis Pinneberg. Ein 25-Jähriger war mit seinem VW mitsamt Pferdeanhänger gegen einen Baum geprallt.

Ersthelfer entdeckten das Gespann gegen 4.20 Uhr am Sonnabendmorgen und alarmierten die Rettungskräfte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann mit Auto und Anhänger aus Richtung Lentföhrden kommend in Richtung Bilsen.

VW rammt Baum – Feuerwehr muss Fahrer und Hund befreien

Der Unfall auf der Kieler Chaussee (Bundesstraße 4) ereignete sich im Bereich zwischen Langelner Heidkaten und Up de Höcht. Dort kam der 25-Jährige mit seinem Wagen aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem VW Passat frontal gegen einen Baum.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den bewusstlosen Mann aus dem Fahrzeug befreien, ein Rettungswagen brachte den Mann aus dem Kreis Segeberg in ein Hamburger Krankenhaus. Ein Hund, der sich im Auto befunden haben soll, wurde von den Einsatzkräften ebenfalls betreut.

Unfall bei Langeln: Sachschaden auf 45.000 Euro geschätzt

Laut Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf die Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs. Der Sachschaden soll sich nach ersten Schätzungen auf rund 45.000 Euro belaufen. Ein Abschleppunternehmen barg das Gespann von der B4, die dafür zeitweise gesperrt werden musste. Der Pferdeanhänger war zum Unfallzeitpunkt leer.

Eine Streife des Polizeireviers Kaltenkirchen nahm den Unfall auf, die Polizeistation Barmstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen. Die Unfallermittler bitten unter 04123/684090 um Hinweise.