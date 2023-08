Rellingen. Seit Freitag, 18. August, wird die 74 Jahre alte Seniorin Anneliese H. aus Rellingen vermisst. Auch am Sonntagmorgen war sie noch verschwunden. „Ich habe gerade mit den Kollegen telefoniert. Wir suchen immer noch“, sagte Polizeisprecherin Sandra Firsching gegen 10.30 Uhr gegenüber dem Abendblatt.

Die Vernisste habe nach ersten Informationen am Freitag gegen 16Uhr ihr privates Umfeld in Rellingen verlassen. Die Seniorin wirkt nach Polizeiangaben in unbekannter Umgebung verwirrt und orientierungslos. Es könne somit nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Öffentlichkeitsfahndung der Polizei: Rellinger Seniorin wird vermisst

Über mögliche Anlaufpunkte von Anneliese H- ist nichts bekannt. Sie ist jedoch gut zu Fuß. Mögliche Anlaufadressen sind nicht bekannt. Die Seniorin führe laut Polizei weder ein Handy noch Bargeld mit sich.

Die 74 Jahre alte Rellingerin Anneliese H. wird vermisst.

Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg

Die Vermisste ist 1,60 Meter groß, trägt kurze, graue Haare sowie eine Brille. Laut Polizeiangaben trägt sie zudem eine lange Hose, die Oberbekleidung ist in der Farbe blau oder grün. Weitere Informationen liegen bisher nicht vor.

Vermisste Rellingerin ist seit Freitagabend spurlos verschwunden

Seit Freitagabend fahnden Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr nach der Vermissten. Bisherige Maßnahmen hätten noch nicht zum Erfolg geführt. Daher hat die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet und bittet um Hinweise zum Verbleib der Rellingern.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Kriminalpolizei in Pinneberg unter der Telefonnummer 04101/2020 oder dem Notruf 110 entgegen. Hinweisgeber können sich auch bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.