Glücksmomente durch VHS-Kurse im Kreis Pinneberg – von Mandala bis Wellness

Kreis Pinneberg. Sie wollen den negativen Schlagzeilen der Nachrichtenwelt etwas entgegensetzen. „Die Menschen kommen gut gelaunt in unsere Häuser, wollen kreativ sein, sich selbst etwas Gutes tun“, so der Eindruck, den die Volkshochschulleiterinnen im Kreis Pinneberg haben.

Und: Es läuft alles wieder wie vor der Corona-Pandemie. Am Montag, 4. September, startet das Herbstsemester an den Volkshochschulen im Kreis Pinneberg. Im Programm stehen viele Angebote, die glücklich machen. Hier eine Auswahl.

Glücksmomente durch VHS-Kurse: Quickborn ernennt Oktober zum Glücksmonat

In Quickborn ist der Oktober sogar zum Glücksmonat auserkoren. „Glück als Lebenselixier – gemeinsam wollen wir ressourcenreiche Glücksmomente entdecken“, sagt Anette Ehrenstein, die die VHS Quickborn leitet. Was wäre ein Leben ohne Glück? Diese glücklichen Momente sollen Kraft geben, lassen erstrahlen, versetzen in ein Gefühl von Glück und Zufriedenheit (Sa 7.10., 10 - 14 Uhr, Wald, Ulzburger Landstraße, 36 Euro).

In einem Workshop können Glückswächter gebastelt werden. Inspiriert von der Form der Totempfähle sollen die Mini-Glückswächter das Zuhause schützen und symbolisieren das persönliche Glück. Im Workshop kreieren Teilnehmer mit natürlichen Materialien ein Kunstwerk. Durch die unterschiedlichen handwerklichen Arbeiten lernen sie ihre eigenen Fähigkeiten neu kennen und können voller Stolz deinen Mini-Glückswächter mit nach Hause nehmen (Sa 7.10., 13-17 Uhr, 39 Euro plus Materialkosten 15 Euro).

Ruhig mal die Perspektive wechseln und Neues ausprobieren, finden die VHS-Leiterinnen (im Uhrzeigersinn) Beate Lorkowski (Halstenbek), Marlen Weber (Wedel), Ramona Knust (Schenefeld), Gesine Keßler-Mohr (Pinneberg), Anette Ehrenstein (Quickborn), Inga Pleines (Tornesch/Uetersen) und Maike Bünning (Elmshorn).

Foto: Anne Dewitz

Der Kulturschaffende Christof Jauernig möchte mit dem Glücksabend „Eintausendmal Lebensglück – erinnern was zählt“ an die große Vielfalt täglich greifbarer, oft kostenfreier Glücksmomente erinnern und so ermutigen. Dafür integriert er die unterschiedlichsten Glücksperspektiven, für die er in 60 Städten mehr als 1000 Mitbürgern zum Thema Lebensglück befragt hat (Fr 13.10., 19.30 - 21 Uhr, 13 Euro).

VHS Pinneberg: Durch virtuelle Brillen blicken

Die Volkshochschule in Pinneberg bietet 300 Kurse, Bildungsurlaube und Exkursionen in Präsenz und Online. Im Fokus steht dabei das gemeinsame Erleben mit innovativen digitalen Methoden. „Neues Beispiel dafür ist das Kommunale Kino Pinneberg, bei dem wir mit Kooperationspartner ausgesuchte Filme zeigen zum Beispiel zu Klimafragen oder Flucht“, sagt VHS-Leiterin Gesine Keßler-Mohr. Gezeigt wird unter anderem „Das geheime Leben der Bäume“ (Mi, 25.10., 19.00, Am Rathaus 3, Raum 347) oder „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ (Mi 27.9., 19.00).

Ein Mädchen taucht mit einer VR-Brille in die virtuelle Realität ab.

Foto: picture alliance / Shotshop

Neben den gewohnten Angeboten in Pinneberg und Ellerbek wie etwa über den Umgang mit Smartphones und Tablets oder mit Office-Programmen, zu digitaler Fotografie oder Computer-Grafik können Teilnehmer neu in die KI-Welt eintauschen und ChatGPT (Do 2.11., 16.00, 39 Euro) und VR-Brillen kennenlernen und ausprobieren. (Sa 4.11., 9.30, 55,20 Euro). KI steht für Künstliche Intelligenz.

Die VHS Pinneberg setzt mit zwölf verschiedenen Sprachen auf sprachliche und kulturelle Vielfalt. Highlights sind neue Kurse für Anfänger in Chinesisch, Japanisch, Neugriechisch, Schwedisch und Türkisch. Bei allen Kursen ist eine vorherige Anmeldung unter www.vhs-pinneberg.de oder per E-Mail: info@vhs-pinneberg.de erforderlich.

VHS Elmshorn und Barmstedt: Vortrag über Flucht aus DDR

Rund 460 Veranstaltungen verteilt auf 10.700 Unterrichtseinheiten in den Bereichen Gesellschaft und Kultur, Beruf, Sprachen und Gesundheit bietet die Volkshochschule Elmshorn und Barmstedt. Hinzu kommen rund 2100 Unterrichtsstunden Deutsch als Zweitsprache, Integrationskurse und Berufsorientierungskurse. Rund 145 Dozentinnen und Dozenten setzen das Programm um. Deren Honorarsätze wurden angehoben, die Entgelte ebenfalls.

„Wer flüchtet, sucht sein Glück anderswo“, sagt Maike Bünning, Chefin der VHS Elmshorn und Barmstedt. Um Flucht aus der DDR geht es in der musikalischen Lesung „Ich musste raus – Wege aus der DDR“ mit dem Schauspieler Ludwig Blochberger und dem Schlagzeuger und Multi-Perkussionist Stefan Weinzierl (Fr 6.10., 18.00, gebührenfrei, Anm.: 04121/23 13 05, vhs@elmshorn.de).

Volkshochschule bietet Ehrenamtlichen kostenlose Kurse

Sich für andere Menschen einzusetzen, kann auch glücklich machen. Um sich bei den Ehrenamtlichen, ohne die so vieles in Deutschland nicht möglich wäre, zu bedanken, werden ihnen kostenfreie Seminare angeboten – ein Angebot für Ehrenamtler in Kooperation mit dem Ehrenportal Schleswig-Holstein. Im Herbstsemester geht es rund um das Marketing für Vereine. Wie lassen sich Flyer, Plakate und Newsletter gestalten (Sa 26.8., 9-12 Uhr, Sa 2.9., 9-12 Uhr, Do. 2.11., 18.30 – 21.30 Uhr)?

Wie wäre es mit Kroatisch lernen? An der VHS Elmshorn und Barmstedt wird ein Kursus angeboten.

Foto: picture alliance / PantherMedia

Reisen macht definitiv happy. Und wer dann noch ein paar Sätze in der Landessprache sagen kann, zaubert sicher auch den Einheimischen ein Lächeln ins Gesicht. Jetzt neu im Programm ist Kroatisch für Einsteiger. Landeskundliche Themen runden den Kursus ab. Da lässt es sich doch schon vom nächsten Urlaub träumen. (4.9., 8x montags 18.00 - 19.30 Uhr).

Einmalig in Norddeutschland: VHS Halstenbek ist „nun-zertifiziert“

Die VHS Halstenbek ist nun als erste Volkshochschule Norddeutschlands „nun-zertifiziert“. „nun“ steht für norddeutsch und nachhaltig und ist ein Verfahren zur Qualitätsentwicklung der Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) und Zertifizierung für Akteurinnen und Akteure der non-formalen Bildung.

„Darum bauen wir die Angebote zu Themen wie Zukunftsfähigkeit, Nachhaltigkeit und den bewussten Umgang mit Ressourcen weiter aus“, sagt Geschäftsführerin Beate Lorkowski. Es gibt Workshops zur Müllvermeidung, Nähkurs-Repair-Abende, Vorträge zu energieeffizientem Wohnen, zum Tierschutz, zu guter Ernährung und vielem mehr.

An der VHS Halstenbek können Erwachsenen zu Farben und Pinsel greifen und kreativ werden.

Foto: picture alliance/dpa

Intuitives Malen ist ohne Absicht und ohne Thema. Es geht bei diesem Kursus um Entspannung, Kreativität, und Freude, nicht um Leistung. Es kann mit den Händen, mit Pinseln, mit Schwämmen oder Spachteln an großen Malwänden gearbeitet werden. Dabei lassen sich die Teilnehmer von ihrer Freude, Intuition und Leidenschaft leiten (Mi 20.9.-7.2., 18 - 20 Uhr, Schulstr. 9, 128 Euro).

Weiterer Favorit ist ein Fotowalk im Hamburger Hafenmuseum. Auf dem Gelände des Hafenmuseums erkunden die Teilnehmer in Kleingruppen die vielfältigen Motive des Museums, der Außenanlagen mit Kaikränen, Fahrzeugen der Hafenbahn und lernen die “Peking“ im Rahmen einer Führung kennen. Bei der Motivsuche werden sie sich mit den Schwerpunkten Tiefenschärfe, Perspektive, Licht und Details beschäftigen (Sa 16.9., 10 Uhr, Australiastraße 50A, 59 Euro).

VHS Wedel: Das Motto für das Herbstsemester ist die Demokratie

In Wedel ist das Semestermotto: „Wir in Wedel – lebendige Demokratie“. „Demokratie ist in der heutigen Zeit mehr denn je Gegenstand der öffentlichen Diskussionen: Kriege, Diktatoren, Querdenker, Reichsbürger, Wahlen, Europa… viele unserer Veranstaltungen laden zu regen Diskussionen ein“, sagt VHS-Mitarbeiterin Marlen Weber.

Ein Mann steht mit einem Tablet und einem Rasensprenger in den Händen in einem Garten. Smart Gardening sind die Stichworte.

Foto: Christin Klose / picture alliance

Weitere Highlights: Beim Smart Gardening (Sa 9.9. - Mo 18.9.) trifft Garten auf Digitalisierung. Nicht nur Licht und Heizung lassen sich über das Internet steuern, sondern auch die Bewässerung für den Garten.

In den frisch renovierten Kunsträumen dürfen sich Teilnehmer kreativ austoben. Im September starten neue Kunstkurse mit neuen Dozenten wie zum Beispiel in der japanischen Kalligraphie (Sa 30.10., 10 Uhr, 29,40 Euro) und Décalcomanie (Di 12.9., 18 Uhr, 62 Euro), eine Abklatschtechnik, mit der zum Beispiel Maler Max Ernst gearbeitet hat.

VHS Schenefeld – von Wellness bis Angebote für Hundebesitzer

Wenn etwas glücklich macht, dann ein Wellness-Wochenende mit Freundinnen. Und das geht auch mit der VHS Schenefeld. „Wir bieten im Oktober ein Fitness-Wochenende in St. Peter-Ording an und kooperieren mit dem neu eröffneten, schicken Hotel Urban Nature“, sagt VHS-Leiterin Ramona Knust. Während des Aufenthaltes betreut eine Trainerin die Gäste beim umfangreichen Fitness- und Entspannungsprogramm (Fr 10.11. - So 12.11, 389 Euro, Einzelzimmeraufschlag plus 143 Euro).

Ein Jack Russell-Welpe zerrt verspielt an der Leine.

Foto: picture alliance

Menschen finden ihr Glück auch mit einem Haustier. Insbesondere während der Pandemie haben sich viele einen Hund angeschafft. Die VHS Schenefeld macht im Herbst viele Angebote für Hundebesitzer und jene, die es werden wollen. Vom richtigen Lesen des Hundeverhaltens (Do 19.10., 18.30 Uhr, 15 Euro) über die Anschaffung des Tieres aus dem Tierschutz (Do 9.11., 18.30, Osterbrooksweg 36, 15 Euro) bis hin zu Leinenspielen (So 1.10., 15.10., 14 Uhr, 25 Euro) gibt es vieles zu erfahren.

Bewährter Faktor auf der Glücksskala ist auch Schokolade. Bei Verkostung von Schoki und Wein (Sa 25.11., 18.30, 21,70 plus 25 Euro Materialkosten) oder Käse und Bier (Sa 2.12., 18 Uhr, 25 Euro plus 35 Euro Lebensmittelumlage) erfahren Teilnehmer neben der Geschmacksexplosion Wissenswertes über deren Herstellung. Anmeldungen über die Webseite www.vhs-schenefeld.de

VHS Tornesch-Uetersen: Raus aus dem Hamsterrad und Stress reduzieren

Nicht selten fühlen wir uns im Alltag wie in einem Hamsterrad. Mit der Methode Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) kann Stress durch die Praxis der Achtsamkeit bewältigt werden. An der VHS Tornesch-Uetersen lernen Teilnehmer verschiedene Methoden der Meditation und Elemente des MBSR-Achtsamkeitstrainings kennen. Durch die Praxis von Meditation und Achtsamkeit entwickeln sie Gelassenheit und Geduld, mehr Freude und Freundlichkeit für sich selbst und für andere. (Sa. 21.10., 9 - 13.30 Uhr, 34,20 Euro).

Singend Englisch lernen ist möglich mit dem English Song Club (Mi 13.9. - 15.11., 18.30 Uhr, 68 Euro). „Die etwas andere Art, Englisch zu lernen, etwas über Interpreten herauszufinden und sich mit dem Musikgenre auseinander zu setzen“, sagt VHS-Leiterin Inga Pleines.

VHS Tornesch-Uetersen: Mandala-Malkurse total beliebt

In dem Kurs Mandala malen, wird eine einfache Punkte-Technik vermittelt, mit der sich wunderschöne, einzigartige Kunstwerke auf Stein erschaffen lassen. Die Steine können als Glücks- oder Heilstein, als Dekoration, Geschenk oder bei Meditationen eingesetzt werden.

Mandala-Malen soll einen Ausgleich für Erwachsene zu den hohen geistigen Anforderungen im Informationszeitalter sein.

Foto: Patrick Pleul / picture alliance

VHS-Kurse im Kreis Pinneberg lösen Glücksgefühle aus

„Der Vorteil dieses Kurses liegt darin, dass die Teilnehmer nicht nur Kreativität entfalten und eine neue Fähigkeit erlernen, sondern auch eine entschleunigende, meditative Erfahrung machen, die sich positiv auf Ihre Konzentration und Ihren Alltag auswirkt“, sagt Pleines. Die Kurse sind total beliebt und leider ausgebucht. Aber es gibt eine Warteliste.

Für die „Einführung in die Welt der Präsentation“ gibt es allerdings noch freie Plätze (Do 14.9., 21.9., 28.9., 18.45 - 20.15 Uhr, 24,60 Euro). Und so eine richtig gute Präsentation vor dem Chef oder einem größeren Publikum, kann schließlich auch Glücksgefühle auslösen.