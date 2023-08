Quickborn: Ekelfund im Graben - roher Teig quillt aus alten Müllsäcken

In einem Graben in Quickborn stießen Beamte auf den widerlichen Fund. Bereits Ende Juni gab es ähnliche Fälle.

Diese Säcke, gefüllt mit Rohteigmasse, entdeckten Polizisten in Quickborn in einem Straßengraben.

Quickborn. Auf einen Ekelfund sind Polizeibeamte in Quickborn gestoßen. An der Straße Langeloh lagen diverse Müllsäcke, in denen sich Rohteigmasse befand. Diese quoll bereits aus den teilweise aufgeplatzten Säcken heraus.

Laut Polizeiangaben handelt es sich um ein bis zwei Kubikmeter Teigmasse, die dort in zahlreichen blauen Müllsäcken illegal in einem Graben entsorgt worden sind. Der Fund datiert von Mittwoch.

Ekelfund in Quickborn: Rohteigmasse quillt aus Müllsäcken

Es ist nicht das erste Mal, dass es im Großraum Quickborn zu einem derartigen Fund gekommen ist. Bereits Ende Juni stießen die Polizeibeamten auf eine ähnliche Sauerei.

Am Hohenhorster Weg in Bilsen sowie an der Renzeler Straße in Quickborn entdeckten die Polizisten damals mehrere Müllsäcke, die mit Hefeteig gefüllt waren. Sie lagen im Gebüsch beziehungsweise im Graben.

Die Herkunft konnte damals nicht ermittelt werden. Der neue Fund müsste während der vergangenen Tage dort abgeladen worden sein. Ob ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Ekelfund in Quickborn: Polizei sucht Zeugen, um den Verursacher finden zu können

Der Fall liegt bei den Umweltermittlern des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Elmshorn. Sie suchen Zeugen, die an der Straße Langeloh verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise dazu unter Telefon 04121/40 92 0.