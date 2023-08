Polizei greift nach illegalem Rennen durch: BMW-Fahrer wird knallhart betraft

Heede. Führerschein weg, Wagen weg: Diese knallharte Strafe hat ein 23 Jahre alter Elmshorner bekommen, der an einem Autorennen teilgenommen und dabei andere Personen gefährdet hat.

Abgespielt hat sich der Vorfall am 22. August in Heede. Gegen 22 Uhr bemerkte die Streifenwagenbesatzung drei Fahrzeuge, die ihr auf der Barmstedter Straße entgegen kamen. Das Motorrad und die beiden Pkw dahinter kamen aus Richtung Kieler Straße und fuhren Richtung Heede – und zwar deutlich schneller als erlaubt.

Polizei greift durch: Knallharte Strafe nach Autorennen bei Barmstedt

Aufgrund des Tempos, der aufheulenden Motoren und der enormen Lautstärke entschieden sich die Beamten zur Kontrolle der Fahrzeuge. Sie wendeten den Streifenwagen und nahmen die Verfolgung auf.

Vor dem Ortseingangsschild Heede erreichten die Fahrzeuge, ein schwarzer und ein weißer BMW M3, Geschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometer pro Stunde. Erlaubt ist dort Tempo 60.

Heede: BMW fährt mehr als 80 Kilometer pro Stunde zu schnell

In Höhe Hoffnunger Chaussee konnten die Beamten aus der Entfernung den schwarzen BMW am Fahrbahnrand in Höhe der dortigen Bushaltestelle stehen sehen. Nachdem mehrere Fahrzeuge an ihm vorbeifuhren, fuhr auch er los, beschleunigte und überholte trotz Überholverbot.

Auch dort ist Tempo 60 erlaubt. Der BMW fuhr deutlich schneller, überholte trotz Verbots noch ein weiteres Mal und schloss auf den vorausfahrenden weißen BMW M3 auf.

BMW-Fahrer streitet vehement ab, zu schnell gefahren zu sein

Um eine Gefährdung für weitere Verkehrsteilnehmer auszuschließen, schalteten die Beamten das Blaulicht ein. Der Fahrer des schwarzen BMW bemerkte die Beamten sofort und bremste sein Fahrzeug ab, so dass sich die Beamten mit dem Streifenwagen zwischen den weißen und schwarzen BMW setzen konnten.

Den schwarzen BMW lenkte der 23 Jahre alte Elmshorner. Er stritt den Vorwurf, an einem verbotenen Fahrzeugrennen teilgenommen zu haben, ab. Und: Er zeigte sich nach Polizeiangaben unbeeindruckt und bestritt ebenfalls vehement, die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten zu haben.

An dem BMW fehlte das vordere Kennzeichen. Es lag auf dem Beifahrersitz. Gegen den 23 Jahre alten Elmshorner wird nun wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Nach Autorennen bei Barmstedt: Polizei sucht dringend nach Zeugen

Inzwischen hat die Polizei nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft den Führerschein des Elmshorners und auch seinen BMW beschlagnahmt. Aktuell werden noch Verkehrsteilnehmer gesucht, die aufgrund der Fahrweise des BMW gefährdet worden sind.

Und die Polizei sucht Personen, denen der weiße BMW M3 aufgefallen ist und die Hinweise auf die Identität des Fahrers geben können. Hinweise dazu unter Telefon 04121/80 30.