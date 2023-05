A23 bei Elmshorn: Audi mäht Wildschutzzaun nieder und landet im Graben

Elmshorn. Ein ungewöhnlicher und zugleich schwerer Unfall hat sich auf der A23 bei Elmshorn ereignet. Eine Autofahrerin ist mit ihrem Audi von der Fahrbahn abgekommen, hat einen Wildschutzzaun durchbrochen und ist nach dem Durchpflügen einer Wiese in einem Wassergraben gelandet.

Der Unfall hat sich am Montag um kurz nach 16.30 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Elmshorn ereignet. Nach ersten Erkenntnissen war die 54 Jahre alte Frau in Richtung Hamburg unterwegs, als ein anderes Fahrzeug – möglicherweise ein Transporter – in Elmshorn auf die Autobahn auffuhr.

A23 bei Elmshorn: Audi durchbricht Wildschutzzaun und landet im Graben

Dieses Fahrzeug, so berichten Zeugen, soll von der Einfädelungsspur direkt auf die linke Spur gezogen sein, wo sich der Audi der Frau befand. Die Fahrerin verlor dann offenbar beim Ausweichen die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Der Audi kam nach dem Manöver nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Böschung und durchbrach einen Wildschutzzaun. Dann rauschte das Fahrzeug über eine angrenzende Wiese, ehe die Fahrt im Bereich des Ramskamper Weges in einem Wassergraben endete.

Weil sich die Türen des Fahrzeugs offenbar nicht öffnen ließen, musste die Feuerwehr Elmshorn zum Einsatz kommen. Die Frau wurde befreit und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

A23 bei Elmshorn: Polizei will später Details zum Unfall nennen

Damit keine Betriebsstoffe in den Graben gelangten, legten die Helfer Ölsperren. Ein Abschleppdienst zog das demolierte Fahrzeug später aus dem Graben.

Ob der mutmaßliche Unfallverursacher ermittelt werden konnte, steht noch nicht fest. Die Polizei konnte noch keine offiziellen Angaben zu dem Unfallgeschehen machen.