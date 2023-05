Elmshorn: Volltreffer der Polizei - Autofahrt endet mit fünf Anzeigen

Polizisten stoppten einen Daihatsu in Elmshorn. Am Ende der Kontrolle hat der 23 Jahre alte Fahrer jede Menge Probleme.

Elmshorn. Die gestohlenen Nummernschilder sind einem Autofahrer in Elmshorn zum Verhängnis geworden. Der 23-Jährige geriet auf der Ost-West-Brücke in eine Polizeikontrolle – und den Beamten fiel schnell auf, dass die an dem Daihatsu angebrachten Kennzeichen in Wirklichkeit zu einem anderen Fahrzeug gehörten.

Elmshorn: Polizeikontrolle – kein Führerschein und falsche Kennzeichen

Wie am Montag mitgeteilt wurde, stoppten die Beamten das Fahrzeug mit OH-Kennzeichen bereits gegen 7.20 Uhr am Sonnabend. Der 23 Jahre alte Fahrer aus Ostholstein räumte ein, die Nummernschilder in Hamburg von einem anderen Fahrzeug entwendet zu haben.

Er habe damit eine Zulassung seines Pkw vortäuschen wollen. In Wirklichkeit war der Daihatsu nicht zugelassen. Zu allem Überfluss gab der 23-Jährige auch zu Protokoll, keinen Führerschein zu haben. Er habe noch nie einen besessen, so der junge Mann freimütig.

Trotz seiner Offenheit kannten die Beamten keine Gnade und beschlagnahmten das Fahrzeug. Ein Abschleppunternehmen rückte an und lud den Daihatsu auf.

Elmshorn: Was der 23-jährige Fahrer alles auf dem Kerbholz hat

Dem 23-Jährigen drohen gleich mehrere Strafverfahren – unter anderem wegen Diebstahls, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Er musste die Beamten auf die Polizeiwache begleiten, wo sich der junge Mann einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen musste. Im Anschluss konnte er die Wache verlassen. Welche Verkehrsmittel er dann nutzte, teilte die Polizei nicht mit.