Kreis Pinneberg Polizei sucht nach Einbrecher – und findet Fahrraddieb

Wedel. Manchmal kommt es auch bei der Ermittlungsarbeit anders als man denkt. So geschehen in Wedel. Dort kam Polizei kam wegen eines Einbruchs in ein Gartenhaus – und nahm wenig später einen Fahrraddieb fest. Passiert ist dies in der Nacht zu Sonntag in der Rolandstadt.

Gegen 4.20 Uhr hatte eine Anwohnerin des Spargelkamps die Polizei gerufen, nachdem sie im Garten Geräusche gehört und mehrere umgestoßene Blumentöpfe festgestellt hatte. Auch bemerkte sie, dass ihr Gartenhaus aufgebrochen worden war. Es fehlte jedoch nichts.

Wedel: Polizei sucht Einbrecher – und findet Fahrraddieb

Während die Polizisten den Garten absuchten, hörten sie Geräusche in der Nähe und dehnten den Suchraum aus. Dabei sprach eine andere Anwohnerin des Spargelkamps die Einsatzkräfte an, weil sie kurz zuvor einen Mann beobachtet hatte, der ein Fahrrad über einen Gartenzaun heben wollte.

Als der Unbekannte die Frau bemerkte, rannte er weg und ließ das Rad zurück. Dieses fanden die Polizisten noch im Zaun hängend vor.

Wedel: Die Polizei meldet eine Festnahme im Bereich Kronskamp

Weitere Einsatzkräfte stießen im Kronskamp auf einen 34 Jahre alten Mann, auf den die Personenbeschreibung passte. Sie nahmen ihn vorläufig fest.

Außerdem entdeckten die Beamten an der Lindenstraße ein Baustellenradio und einen Werkzeugkoffer, die vermutlich aus Diebstählen stammen. Im Laufe des Sonntags meldete sich der Eigentümer des Fahrrads. Dieses war an der Friedrich-Ebert-Straße entwendet worden.

Beamte suchen Besitzer von vermutlich gestohlenen Gegenständen

Die Besitzer des sichergestellten Baustellenradios und des Werkzeugkoffers sind noch unbekannt. Daher ist auch unklar, an welchen Orten diese Diebstähle erfolgt sind. Wer diese Gegenstände vermisst, meldet sich unter Telefon 04103/50 18 0 bei der Polizei Wedel.

Der 34 Jahre alte Mann, dem zumindest wohl der Fahrraddiebstahl nachgewiesen werden kann, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.