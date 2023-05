„Museen mit Freude entdecken“: Das geht am Sonntag, 21. Mai, auch im Kreis Pinneberg. Was in der Region auf dem Programm steht.

Kreis Pinneberg. „Museen mit Freude entdecken“ lautet das Motto des diesjährigen internationalen Museumstages. Auch einige Häuser aus dem Kreis Pinneberg beteiligen sich an dem Aktionstag, etwa das Industriemuseum in Elmshorn und das Deutsche Baumschulmuseum in Pinneberg.

Weltweit öffnen Kultureinrichtungen am Sonntag, 21. Mai, ihre Türen, um gemeinsam mit Besucherinnen und Besuchern den Internationalen Museumstag zu feiern. Wussten Sie, dass es diesen Tag in Deutschland flächendeckend erst seit 1999 gibt?

Internationaler Museumstag: Diese Häuser im Kreis Pinneberg sind dabei

Damit ist der bundesweite Museumstag deutlich jünger als viele der Ausstellungsstücke im Industriemuseum Elmshorn. Das Haus an der Catharinenstraße 1 beteiligt sich auch in diesem Jahr mit vielen Aktionen bei freiem Eintritt am Museumstag.

So können große und kleine Besucherinnen und Besucher etwa individuelle Käppis gestalten, Selfies mit einzigartigen Hutkreationen aus dem Fundus des Museums machen, ihr Gedächtnis beim Nachhaltigkeitsmemory auf die Probe stellen oder sich beim Museumsquiz durch die Räume des Industriemuseums knobeln.

Museumstag: Holländische Fliesenkultur und die Geschichte der Hutmode

Auch die gerade erst verlängerte Sonderausstellung „HauptSache Hut“ kann besichtigt werden, ebenso wie die Schausammlung zur Elmshorner Stadtgeschichte im Konrad-Struve-Haus der Ortsgeschichte, Bismarckstraße 1, welches von 11 bis 13 Uhr geöffnet ist.

Auch das Museum der Grafschaft Rantzau in Barmstedt, Rantzau 13, öffnet zum Internationalen Museumstag seine Türen. Dort können die Besucherinnen und Besucher zwischen 15 und 17 Uhr die aktuelle Sonderausstellung „Von Spinnen und Ochsenköpfen – Holländische Fliesenkultur in und um Barmstedt“ erleben. Der Eintritt ist den ganzen Tag frei.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Deutsches Baumschulmuseum öffnet seine Türen zum Museumstag

Das Deutsche Baumschulmuseum, das selbstverständlich in Pinneberg beheimatet ist – immerhin ist der Kreis Pinneberg das größte zusammenhänge Baumschulgebiet der Welt – ist gleichzeitig auch das einzige Museum im deutschsprachigen Raum, das sich speziell diesem Thema widmet.

Am Internationalen Museumstag bekommen die Besucherinnen und Besucher nicht nur die Möglichkeit, die aktuelle Sonderausstellung „Wurzel, Krone und zurück – der Weg des Wassers“ zu erleben, sondern dürfen auch einen Blick hinter die Kulissen des Museums werfen. Geöffnet ist das Baumschulmuseum, Halstenbeker Straße 29, von 14 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Pinneberg Museum widmet sich den Lieblingsorten der Menschen

Um das Thema Lieblingsorte geht es im Pinneberg Museum. Das Haus, dass sich der Geschichte der Kreisstadt, der künstlerischen Nachlässe sowie der historischen Lebenswelt Pinnebergs annimmt, geht dafür neue, digitale Wege.

Zum diesjährigen Museumstag ist das Team des Pinneberg Museums selbst auf Entdeckungstour gegangen und hat die Menschen in der Stadt gefragt, welche ihre Lieblingsorte sind. Das dazu entstandene Video ist auch im Museum zu sehen. Das Haus an der Dingstätte ist von 15 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Internationaler Museumstag: Auch kleine Häuser beteiligen sich

Mit dabei beim diesjährigen Internationalen Museumstag ist auch das Samland-Museum, Fahltskamp 30, in Pinneberg, welches sich der Geschichte und dem Leben des Gebietes im ehemaligen Ostpreußen widmet. Besondere Aktionen gibt es zwar nicht, aber das Haus öffnet von 10 bis 16 Uhr, der Eintritt ist frei.

Alle teilnehmenden Museen und angebotenen Aktionen zum Internationalen Museumstag gibt es auch im Internet unter www.museumstag.de.