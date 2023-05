Museumsleiterin Heike Meyer-Schoppa (links), Museumspädagogin Jana Stoppel und Frank Schoppa vom Förderverein Pinneberger Baumschulland und dem Bund deutscher Baumschulen laden zum Saisonauftakt am 7. Mai ins Baumschulmuseum ein.

Am Sonntag, 7. Mai, eröffnet das Haus mit der Sonderausstellung „Wurzel, Krone und zurück“. Was sonst noch neu ist in diesem Jahr.