Immobilien: Elmshorns erstes historisches Haus, das Geschichte erzählt

Neues Projekt soll Stadthistorie greifbar machen – und startet an einer alten Schmiede. Was hinter der Geschichte des Hauses steckt.

Die erste Haustafel in Elmshorn weihen Marsha und Armin Hegeler (v. l.) als Eigentümer der alten Schmiede zusammen mit Bürgermeister Volker Hatje und dem Ausschussvorsitzendem Thorsten Mann-Raudies ein.

Immobilien Premiere in Elmshorn: Das erste Haus, das Geschichte erzählt

Elmshorn. Wie kann die Historie einer Stadt erlebbar und sichtbar gemacht werden? In Elmshorn wird die Stadtgeschichte ab sofort anhand historischer Häuser erzählt. Mithilfe von Infotafeln können Passantinnen und Passanten Interessantes über die Gebäude oder ihre Bewohner erfahren.

Nun wurde die erste Infotafel des Projekts „Häuser erzählen Geschichten“ eingeweiht. Und zwar am Haus von Marsha und Armin Hegeler. Sie leben in einer ehemaligen Schmiede am Sandberg 62. Für sie sei sofort klar gewesen, dass sie bei dem Projekt mitmachen wollen, sagen Hegelers.

Elmshorns historische Häuser erzählen jetzt Geschichten

„Das ist eine echte Bereicherung für die Stadt“, sagt Armin Hegeler. „Wir hoffen, dass uns noch viele folgen.“ Eine Hoffnung, die auch Bürgermeister Volker Hatje teilt. „Ich halte es für wichtig, unsere Baukultur soweit wie möglich in ihrer Vielfalt und Individualität zu erhalten und zu pflegen“, so Hatje.

Mit den Infotafeln des Projekts, dass 2021 vom Stadtverordneten-Kollegium beschlossen wurde, sollen insbesondere die Häuser vorgestellt und gewürdigt werden, die keine Denkmale sind, aber dennoch eine besondere Geschichte haben.

Elmshorn: Erste Plakette hängt an historischer Schmiede

So wie die alte Schmiede am Sandberg. Die Geschichte des Hauses gehe bis in das Jahr 1884 zurück, wie Bärbel Böhnke vom Industriemuseum sagt. „Die Schmiede wurde 1884 von Barthold Thormählen gebaut, der aus einer langen Schmiededynastie stammte.“

Wie es in der 1884 erbauten Schmiede zuging, erläuterte Expertin Bärbel Böhnke vom Industriemuseum.

Foto: Torben Hinz / Stadt Elmshorn

Bis 1994 sei der Betrieb von drei Generationen fortgeführt worden. „Hier wurden Hufbeschläge für Pferde, Teile für Fuhrwerke und Nägel für die Schifffahrt geschmiedet“, so Böhnke. Heute diene die ehemalige Schmiede, an die auch ein Wohnhaus und eine Werkstatt angeschlossen sind, als Lagerraum.

Elmshorner Hausbesitzer: „Haben ein Faible für alte Dinge“

Einige Relikte aus der ehemaligen Nutzung sind aber erhalten geblieben, wie etwa der Dampfhammer und andere Zeugnisse aus der Handwerksgeschichte. Die bewegte Geschichte des Hauses können Interessierte nun anhand der Infotafel nachvollziehen.

„Als die Schmiede und das Ensemble zum Verkauf standen, haben wir uns darin wiedergefunden und es uns zur Aufgabe gemacht, sie für die Nachwelt zu erhalten“, sagt Armin Hegeler. „Wir haben ein Faible für alte Dinge.“

Viel Potenzial für Projekt „Häuser erzählen Geschichten“

Nun soll das Projekt „Häuser erzählen Geschichten“ fortgeführt werden. Genügend Gebäude gebe es in der Stadt, sagt Thorsten Mann-Raudies, Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Weiterbildung. Er sieht noch viel Potenzial für weitere Haustafeln. „Schon der Sandberg besteht aus einem Denkmal nach dem nächsten“, so Mann-Raudies.

Die Haustafel bringt die Entstehung und die Geschichte der ehemaligen Schmiede am Sandberg in Elmshorn näher.

Foto: Torben Hinz / Stadt Elmshorn

Um das Projekt fortführen zu können, ist die Stadt auf die Mitarbeit der Bewohner und Eigentümer der Gebäude angewiesen. Interessierte können sich das nächste Mal zwischen dem 1. Juli und dem 30. September für eine eigene Haustafel bewerben.

Elmshorner Häuser sollen Geschichten erzählen – Bewerber gesucht

Infrage kommen die Gebäude, denen eine besondere Geschichte über die Bewohnerinnen und Bewohner oder die Nutzung zu eigen ist. Auch eine außergewöhnliche Gestaltung oder historische Besonderheiten sind gute Voraussetzungen für eine Plakette.

Die Bewerber müssen nur den Text und eventuell Fotos beisteuern sowie einen Platz an der Hauswand auswählen, an dem die Tafel angebracht werden soll. Kosten sind damit nicht verbunden. Ansprechpartner ist das Amt für Kultur und Weiterbildung: E-Mail: kulturundweiterbildung@elmshorn.de, Telefon 04121/23 13 68.