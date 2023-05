Elmshorn: Filmreife Flucht - Ladendieb schubst Verkäuferin zur Seite

Elmshorn. Kleidungsstücke im Wert von 350 Euro hat ein 20 Jahre alter Mann in einem Geschäft in Elmshorn gestohlen. Sein Pech: Er wurde kurz nach dem dreisten Diebstahl festgenommen – und die Polizei überführte ihn gleich in einem zweiten Fall.

Gegen 17.40 Uhr am Dienstag beobachteten Angestellte eines Geschäfts an der Königstraße, wie der junge Mann mehrere Kleidungsstücke im Wert von mehr als 350 Euro an sich nahm und damit in die Umkleidekabine ging.

Elmshorn: Nach gewaltsamer Flucht: Polizei nimmt Ladendieb fest

Offenbar zog er dort eine Trainingshose und ein Sweatshirt unter seiner eigenen Kleidung an und verstaute zwei Paar Schuhe in seinem Rucksack.

Als Mitarbeiter ihn daraufhin zur Rede stellten und versuchten, ihn festzuhalten, schubste er eine Angestellte zur Seite. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.

Eine Polizeistreife kannte den Dieb aufgrund der Personenbeschreibung wieder

Seinen Rucksack streifte er ab, als eine andere Mitarbeiterin danach griff und versuchte, ihn am Rucksack festzuhalten. In der Folge gelang ihm zunächst die Flucht.

Während der anschließenden Fahndung in der Innenstadt erkannte eine Streife den 20-Jährigen aufgrund der Personenbeschreibung wieder und nahm ihn fest. Der junge Mann stammt aus Aachen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Wache wieder verlassen. Außer einem Strafverfahren wegen des räuberischen Diebstahls droht ihm eine weitere Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Elmshorn: Ladendieb ist für weitere Taten verantwortlich

Anhand der Videoüberwachung eines Elmshorner Drogeriemarktes konnten ihm die Ermittler einen weiteren Ladendiebstahl von Ende April zuordnen, bei dem Kosmetikartikel im Wert von mehr als 100 Euro gestohlen wurden.

Bisher waren diese Ermittlungen gegen Unbekannt geführt worden. Aktuell prüft die Kriminalpolizei, ob der junge Mann für weitere Diebstähle im Elmshorner Stadtgebiet in Frage kommt.