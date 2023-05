Verkaufsoffener Sonntag: Elmshorn vereint Shopping und Tag des Sports

Premiere in Elmshorn: Einkaufen und die Vereine kennen lernen: Das geht am verkaufsoffenen Sonntag. Wer dabei ist, was geboten wird.

Elmshorn. Nach Herzenslust shoppen und die Elmshorner Vereinslandschaft kennenlernen – das geht am kommenden Sonntag, 7. Mai. In der Stadt an der Krückau laden das Stadtmarketing und das Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport zum Doppel-Event in die City. Mit Shopping-Sonntag und Tag des Sports finden beide Events erstmals an einem Tag in die Elmshorner Innenstadt statt.

„Wir haben fantastische Sportvereine in unserer Stadt“, sagt Elmshorns Erster Stadtrad Dirk Moritz. „Sie bekommen am Tag des Sport eine Bühne, um überall in der City mit vielen Mitmach-Angeboten, Vorführungen und Infoständen für sich und ihre Sportarten zu werben.“

Spektakel in der Elmshorner City: Shopping-Sonntag und Tag des Sports

Die Aktionen und Angebote am verkaufsoffenen Sonntag sind vielseitig. Unter anderem zeigt die Schule für mittelalterlichen Schwertkampf ihr Können im Skulpturenpark am Probstendamm. Auf dem Holstenplatz und am Alten Markt gibt es Tanzaufführungen, Judo und einen Auftritt des Flora-Fanfarenzuges.

Beim Federball-Zielschießen, Dosenwerfen, Darten, Tanzen und bei einigen Kampfsportarten können die Besucherinnen und Besucher sich selbst ausprobieren. Außerdem gibt es Einradfahren, Kinderschminken, Bewegungslandschaften für Kinder sowie Angebote zum Flugball basteln.

Verkaufsoffener Sonntag: Sommerlounge im Elmshorner Skulpturenpark

An diesem Sonntag wird zudem das neue Jugendbüro an der Kirchenstraße 8 geöffnet, dort bietet der Kinder- und Jugendbeirat einige Aktionen an. „Insgesamt präsentieren sich sechs Vereine, die Familienbildungsstätte und das städtische Team Kinder- und Jugendarbeit mit der mobilen Spielplatzbetreuung“, so Stadtrat Dirk Moritz.

In der Sommerlounge im Skulpturengarten am Torhaus können sich die Besucherinnen und Besucher vom Einkaufstrubel in der Innenstadt erholen, die Firma Ramelow sponsort Liegestühle, die frei zur Verfügung stehen. Apropos frei: Das Parken auf den öffentlichen Parkplätzen in der Innenstadt ist an diesem Tag kostenlos.

Zahlreiche Angebote in der Elmshorner Innenstadt am 7. Mai

Auf dem Alten Markt wird es zahlreiche Stände geben, die die Besucherinnen und Besucher mit Essen und Trinken versorgen. Unter anderem sind Bratwurst und Pommes, Crêpes und Schmalzgebäck sowie Bubbel Waffeln im Angebot. Auch ein Kinder-Karussell wird es geben. Beim verkaufsoffenen Sonntag öffnen zudem die Geschäfte in der Elmshorner City ihre Türen für die Kundinnen und Kunden.

Weitere Angebote umfassen etwa die Wasserbar der Stadtwerke an der Königstraße, an der es kostenlos einen Schluck frisches Elmshorner Trinkwasser gibt. Im Geschäft Not Naked, Königstraße 4, stellt Ann-Cathrin Zeich von den Sportsisters ihr Angebot vor.

Elmshorn: Doppel-Event mit verkaufsoffenem Sonntag und Tag des Sports

Bei der Glückmacherei, Marktstraße 15, können Besucherinnen und Besucher zudem etwas gewinnen. Wer auf einem vorbereiteten Banner zeigt, welcher Sport ihn oder sie glücklich macht, hat die Chance auf ein individuell bedrucktes Sportshirt aus recyceltem Material. Voraussetzung: Ein Foto vom Banner. Wer dies auf Instagram oder Facebook postet, erhöht die Gewinnchancen.

Beim Tag des Sports am 7. Mai von 12 bis 17 Uhr sind außerdem der EMTV, FTSV Fortuna Elmshorn, der Judo Klub Elmshorn und der TTC Elmshorn dabei. Andrea Backauf stellt Hatha Yoga vor und Jennifer Kühnel gibt Einblicke in Hoop Balance. Das gesamte Programm gibt es auf der Internetseite des Stadtmarketings Elmshorn: www.stadtmarketing-elmshorn.de.