Elmshorn: Modehaus Ramelow wird um Kaufhaus des Jahres 2023 gewählt

Große Ehre: Der Handelsverband Deutschland zeichnet ein Traditionsunternehmen als Store of the Year aus. Was die Jury überzeugte.

Elmshorn. Wichtige Auszeichnung für ein Elmshorner Modehaus: Das Traditionsunternehmen Ramelow wurde am Dienstag in Berlin mit dem Preis Store of the Year 2023 des Handelsverbands Deutschland (HDE) geehrt. Das Modehaus überzeugte die Jury aufgrund „seiner herausragenden Gestaltung als Treffpunkt für die Menschen vor Ort.“

Ramelow ist einer von fünf Preisträgern und wurde mit dem Sonderpreis für das bei laufendem Betrieb umgebaute und erweiterte Bestandshaus ausgezeichnet. „Überzeugen konnte das Zusammenspiel aus modernen Büro- und Verkaufsflächen, Gastronomie und öffentlicher Dachterrasse“, heißt es in einer Mitteilung des HDE.

Elmshorner Modehaus ist offiziell Kaufhaus des Jahres 2023

Im September 2022 wurde das „Erlebnis-Kaufhaus“ an der Königstraße eröffnet. Acht Millionen Euro investierte Ramelow in der Elmshorner City direkt neben der bisherigen Filiale. Ein Bekenntnis des Unternehmers zur Innenstadt.

Die Gebäude von Ramelow in der Elmshorner Innenstadt.

Foto: Marvin Mertens

Mit dem neuen Kaufhaus wollte Ramelow einen Platz kreieren, an dem Menschen Spaß haben. Ein „Raum für Gemeinsamkeit und Leben, für sozialen Austausch, Interaktion, Begegnungen sowie Genuss und Gefühle“. Genau das, wofür das Modehaus nun mit dem Preis Store of the Year ausgezeichnet wurde. Entsprechend erfreut ist man in Elmshorn über die Auszeichnung des HDE.

Elmshorner Modehaus Ramelow „bereichert die Innenstadt“

„Was die Firma Ramelow da in der Innenstadt gebaut hat, ist sowohl vom Gebäude her, als auch vom konzeptionellen Ansatz einmalig und bereichert die Innenstadt“, sagt Elmshorns Wirtschaftsförderer Wolfgang Helms. „Insofern können wir nur gratulieren, dass dies nun in Form dieses Preises Anerkennung findet.“

Das Unternehmen Ramelow wurde 1872 von Gustav Ramelow in Klütz (Mecklenburg-Vorpommern) gegründet. Seit 1900 gab es eine Filiale in Berlin, dann auch ein Kaufhaus in Grevesmühlen. Schon 1933 war die Kette auf 32 Modehäuser angewachsen. Nach dem Zweiten Weltkrieg verblieben nur noch drei Häuser im Besitz der Firma – in Elmshorn, Uelzen und Bremerhaven. Inzwischen gibt es wieder fünf Filialen.

Der HDE ist nach eigenen Angaben die „Spitzenorganisation des deutschen Einzelhandels“ und „das legitime Sprachrohr der Branche gegenüber der Politik auf Bundes- und EU-Ebene“. Laut HDE gibt es in Deutschland rund 300.000 Einzelhandelsunternehmen mit drei Millionen Beschäftigten.